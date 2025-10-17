Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

Luego que a fines de julio las denominadas sociedades cascadas, a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, anunciaran una serie de movimientos destinados a fortalecer su posición financiera, así como a avanzar en la optimización de su estructura societaria, este viernes se dieron a conocer los resultados del segundo periodo de opción preferente de los aumentos de capital que realizaron.

De este modo en este segundo periodo, que terminó el 15 de octubre, recaudaron en total US$1,798 millones, los que sumados a los US$360,651 millones del primer periodo de opción preferente, cerraron con un total de US$362,449 millones.

Mediante distintos hechos esenciales enviados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) de forma separada, el detalle de los resultados fue el siguiente:

Norte Grande

La sociedad informó que en el segundo periodo de opción preferente se suscribieron y pagaron 70.130.564 acciones por un total de US$406.757,27.

A inicios de septiembre la sociedad había reportado que, en el primer periodo de opción preferente, que terminó el 6 de ese mes, de las 21.551.724.138 acciones que fueron ofrecidas se suscribieron 21.480.190.953 acciones, por un monto de US$124,6 millones.

En abril, cuando los accionistas de Norte Grande aprobaron el aumento de capital, la sociedad había adelantado que los recursos se destinarían a la suscripción de los aumentos de capital de Oro Blanco y Nitratos: así, un 68% iría a la primera sociedad, y un 32% a la segunda.

Oro Blanco

Oro Blanco informó que el segundo periodo de opción preferente se suscribieron 150.080.571 acciones de pago por un monto de US$705.378,68.

A inicios de septiembre la sociedad había reportado que en el primer periodo de opción preferente de las 17.872.340.426 acciones ofrecidas fueron suscritas 17.718.635.147 acciones, por US$83,3 millones.

Nitratos

Nitratos informó que en el segundo periodo de opción preferente se suscribieron 123.785.431 acciones por US$272.327,95.

Previamente la sociedad había reportado que de las 17.500.000.000 que fueron ofrecidas en el primer periodo de opción preferente se suscribieron 17.373.906.680 acciones por US$38,2 millones,

Potasios

Potasios informó que el segundo periodo de opción preferente se suscribieron 677.929 acciones de pago serie A por un monto de US$123.315,29 y 42.553 acciones de pago serie B por US$3.276,58.

Previamente la sociedad había reportado que de las 187.167.545 acciones serie A y las 12.392.514 acciones serie B ofrecidas se suscribieron 186.487.904 acciones de la serie A y 12.349.886 acciones de la serie B, por US$33,9 millones respecto a la serie A y US$951 mil respecto de la serie B.

Pampa Calichera

Pampa Calichera informó que en el segundo periodo de opción preferente se suscribieron y pagaron, 530.024 acciones serie A por US$261.990,86 y 50.996 acciones serie B por US$25.916,17.

A inicios de septiembre la sociedad había reportado que en el primer periodo de opción preferente de las 151.469.434 acciones serie A y 10.091.812 acciones serie B ofrecidas se suscribieron 150.938.545 acciones de la serie A y 10.040.743 acciones de la serie B, por US$74,6 millones de la serie A y US$5,1 millones de la serie B.

Todas las cascadas señalaron que, según lo acordado en sus respectivas juntas de accionistas, las acciones que quedaron como remanentes tras los dos periodos de opción preferente podrán ser ofrecidas y colocadas por el directorio de cada sociedad en una o más bolsas de valores, de acuerdo a la normativa aplicable, en la forma, cantidades y oportunidades que el directorio determine.