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    Socovesa espera terminar este año con la racha de pérdidas y ve el contexto nacional con señales que son “favorables”

    "Empresas Socovesa se ha alejado de la etapa más crítica de la crisis que, durante los últimos cuatro años, ha afectado a la industria inmobiliaria", dijo el presidente de Empresas Socovesa, Javier Gras.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La constructora e inmobiliaria Socovesa valoró sus resultados del 2025 pese a anotar números rojos por tercer año consecutivo. La firma logró disminuir un 55% sus pérdidas en medio de una baja de sus niveles de costos, su deuda financiera neta y el stock de viviendas terminadas.

    Javier Gras, presidente de Empresas Socovesa, estimó que las cifras negativas de estos últimos años quedarán atrás este año y que en 2027 se registrarán “resultados positivos en 2027″.

    “En la carta de 2024 mencionaba que era razonable pensar que lo peor ya había pasado. Hoy, al cierre de 2025, puedo afirmar con mayor convicción que Empresas Socovesa se ha alejado de la etapa más crítica de la crisis que, durante los últimos cuatro años, ha afectado a la industria inmobiliaria y que, por lo tanto, está preparada para el ciclo que comienza”, dijo Gras en su carta a los accionistas en su memoria anual.

    En su mensaje a los accionistas, el alto ejecutivo también apuntó a las medidas de recorte de personal que han realizado en el contexto de las pérdidas que han registrado estos últimos años.

    “El ejercicio 2025 implicó decisiones dolorosas. La integración definitiva de nuestras filiales en una estructura corporativa única nos obligó a prescindir de un gran número de trabajadores y hoy muchos compañeros de trabajo, que contribuyeron al crecimiento de esta empresa, ya no están con nosotros”, comentó.

    Al cierre del ejercicio 2022, el último año que la firma registró ganancias, la empresa contaba con 6.155 colaboradores y para este año el número llegó a 1.760. En 2024, la dotación fue de 2.231 personas.

    En casos particulares, Gras destacó la salida de Mauricio Varela Labbé, quien dejó el cargo de gerente general en junio del año pasado y luego de 27 años en la firma.

    Su salida marcó el fin de una etapa. De inmediato iniciamos un riguroso proceso de búsqueda, que culminó en julio con la incorporación de César Barros Soffia como gerente general”, comentó.

    Otro fue el caso del ahora ministro de Defensa, Fernando Barros. El ahora secretario de Estado dejó en agosto del año pasado el cargo como director tras 25 años en dicha posición. “Director histórico de Socovesa, dejó el cargo por motivos personales y su alejamiento ha significado una gran pérdida”, comentó.

    Futuro de la empresa

    Respecto al manejo de la empresa, Gras apuntó que la tendencia está en el negocio de los departamentos, por lo que comentaron que no es necesario mantener su “banco de tierra vinculado a proyectos inmobiliarios de extenso desarrollo, principalmente de casas”.

    “No es necesario mantener tales existencias de tierra, que resultan costosas financieramente y que no se justifican frente a la crisis que hemos enfrentado”, agregó la firma que opera bajo las marcas de Almagro, Socovesa y Pilares.

    De cara al futuro, la firma de la familia Grass dijo que ven señales que “son favorables”.

    Los próximos cambios vienen acompañados de expectativas de crecimiento con foco en la creación de nuevos puestos de trabajo. Los programas de crédito subsidiado, implementados en 2025, dinamizaron las ventas en segmentos bajo UF 4.000, un stock que teníamos en el contexto del rezago de cinco años en la demanda habitacional”, comentó.

    El presidente de la empresa también añadió que “el nuevo escenario —hoy una realidad— promueve tasas de interés para créditos hipotecarios más que razonables y crea mayores proyecciones de crecimiento para la economía, impulsadas por nuevos aires de certeza jurídica y por medidas concretas para acelerar la aprobación de nuevos proyectos".

    “Todo esto nos permite ser muy optimistas en que alcanzaremos estabilidad financiera en 2026 y resultados positivos en 2027″, agregó.

    Más sobre:Resultados de EmpresasSocovesa

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