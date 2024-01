Sofofa pide lograr acuerdos en las reformas para dar certeza jurídica: “Chile creció cuando teníamos reglas claras”

En medio de las recientes propuestas de los gremios empresariales para impulsar la economía del país y avanzar en la tramitación de proyectos claves para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como el pacto fiscal, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, resaltó la importancia de que las reformas lleguen a buen puerto para que se pueda despejar las dudas que se generan entre los inversionistas de cara a este tipo de discusión en materias como las tributarias y de tramitación de permisos, entre otros temas.

“Hay US$190 millones de inversiones paradas de proyectos detenidos (...) Entonces ahí es donde tenemos las verdades oportunidades, donde tenemos estos grandes proyectos que están esperando (...) que una vez que se reactiven van a generar más empleo y oportunidades para todos”, comentó Navarro en entrevista con la radio Duna.

Navarro planteó que, con las discusiones de reforma total a la Constitución, reformas tributarias y modificaciones al sistema previsional, entre otros temas, se ha ido deteriorando la certeza jurídica del país en función del tiempo que llevan estos temas en el debate legislativo. Además, resaltó su punto en base a que vio un mayor interés de invertir en la minería una vez que se terminó de legislar el proyecto de la actual Ley de Royalty Minero.

“Chile creció cuando teníamos reglas claras y ya llevamos más de 10 años estancados. Entonces ese es un poco el espíritu que nos convoca como gremios empresariales, de donde están estas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas”, comentó la dirigente gremial con base en la propuesta de 30 medidas sectoriales con que el gran empresariado quiere impulsar el crecimiento.

“Como no todo se activa de la noche a la mañana, tenemos que tener estos mecanismos alternativos para llegar a tener un país que sea competitivo, donde las empresas se quieran volver a instalar en el país, donde el capital se quede acá y donde las nuevas empresas se constituyan en Chile”, agregó.

De esta forma, Navarro destacó del plan del gran empresariado en donde se habla de rebajar el impuesto de primera categoría del 27% al 23%. “Es algo que también el ministro, en su propuesta, ha declarado, que Chile tiene un impuesto de primera categoría superalto en comparación con la OCDE y nuestros países vecinos”, detalló.

“Tenemos que poner el foco en cuáles son los mecanismos que van a permitir que se generen mayores empresas y mayores inversiones, a la larga, cuando tú tienes ese tipo de incentivos se puede generar una recaudación más amplia y alta a la que tenemos hoy”, comentó Navarro.

En tanto, al ser consultada sobre las críticas a las propuestas del empresariado, específicamente a la de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que no correspondía un aumento en el impuesto a las personas, Navarro comentó que eso no era tal: “A lo mejor, la ministra Vallejo no se leyó el documento, pero si lo revisa en profundidad no se está proponiendo en ninguna parte subir los impuestos a las personas”.

Desde la Sofofa también plantearon estar abiertos a un mayor impuesto al dividendo o retiro de ganancias y generar medidas para mitigar o neutralizar los efectos de una mayor recaudación, pero también reiteró que lo importante al final es que el país genere crecimiento y se den certezas jurídicas cerrando las discusiones en reformas como la fiscal y la de los permisos para proyectos de inversión, entre otros temas.

“Retomar la senda del desarrollo económico vía mayor recaudación porque creemos que esto beneficiaria va a ser perjudicial para el crecimiento de la economía”, comentó Navarro.