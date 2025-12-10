Sondeo USS: Percepción sobre la economía mejora, pero personas destinarán menos presupuesto a las fiestas de fin de año

El Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) analizó las percepciones de las personas en Chile sobre diferentes temas y cómo van a celebrar las fiestas de fin de año. Ante este contexto, la economía mostró una mejora respecto a los años anteriores, según el sondeo “Chile nos habla”.

En el contexto del cierre de año, un 31,2% dijo que su situación económica personal era buena, una mejora frente al 20,7% de 2023 y al 21,4% de 2024 que respaldó dicha afirmación. En tanto, un 48% dijo que era regular, en línea con el 48,4% de 2023 y el 49,2% de 2024. Finalmente, quienes respondieron mal fue un 20,8%, una baja frente al 30,9% de 2023 y el 29,5% del año pasado.

En relación con la situación económica actual del país, un 24,1% dijo que era buena, un avance frente al 7,6% de 2023 y 12,1% de 2024. En tanto, quienes respondieron regular llegaron a 41,5%, una subida frente al 33,3% de 2023 y del 34,8% de 2024. Mientras que, un 34,4% respondieron mala, un desplome en relación al 59,1% de 2023 y el 53,1% de 2024.

Así, de cara a la Navidad de 2026, las expectativas para la economía del país son mejores. Un 36,3% dijo que espera que la Navidad del próximo año sea mejor, un cambio frente al 21,2% que proyectó una celebración mejor para 2024 y el 21,6% que veía una mejor situación económica para esta Navidad. Mientras que la percepción de que la Navidad del año siguiente sea igual fue de un 35,2%, un avance frente al 20,8% declarado en 2023 para el siguiente año y el 26% del 2024 para este año. Finalmente, quienes estimaban una situación económica peor para la Navidad siguiente llegaron a 9,9%, una baja significativa frente al 33,3% declarado en 2023 y al 32,3% del 2024.

Siguiendo esta línea, las preocupaciones ciudadanas en relación a la economía han ido a la baja, según el sondeo. Quienes creen que estamos peor en relación al costo de la vida llegó a 70,4%, una baja frente al 84,8% del 2023 y al 87,2% del 2024. Sobre la pobreza, el porcentaje de quienes dijeron que estaba peor se ubicó en un 53,8%, una caída en relación al 72,6% del 2023 y al 66,2% del 2024.

En empleo, un 52,4% dijo que la situación estaba peor, un porcentaje menor al 57,6% de 2024 y al 65,6% de 2023. Finalmente, en relación a los salarios, un 33,7% de los encuestados dijo que el panorama estaba peor, una baja frente al 53,3% de 2023 y el 47,7% de 2024.

Gastos para las fiestas

Respecto al presupuesto destinado para Navidad y Año Nuevo, el sondeo mostró que el 57,6% dijo que destinará menos presupuesto que el año pasado, un menor porcentaje al 69% de 2023 y el 65,8% de 2024.

En relación con quienes destinará el mismo presupuesto que el año pasado, un 34,5% compartió dicha afirmación, un alza frente al 22,5% de 2023 y al 26% del 2024. En relación a quienes destinarán más presupuesto, el porcentaje se mantuvo estable en 7,9%, en línea con el 8,4% de 2023 y 8,2% de 2024.

Ante este contexto, el sondeo abordó las razones respecto a un menor presupuesto para este año. Así, un 45,2% lo atribuyó a que su situación económica familiar está peor; un 23,7% a otras prioridades de gasto para este año; un 21,2% a que los costos asociados a Navidad subieron mucho; un 9,3% que le preocupa la situación económica del país en 2026.

Año-Nuevo-Las-Condes-2024-4-ok.jpg la-tercera

En relación con el grupo que dijo que su situación económica familiar está peor, un 33,5% dijo que afirmó esto por estar sin empleo, un 33% porque su ingreso familiar disminuyó, un 21,6% por un alto nivel de endeudamiento y un 11,8% lo atribuyó a “otro”.

El sondeo también destaca que un 54,9% realizará un ajuste en el presupuesto en temas como menos regalos o menos costos y una cena más sencilla, entre otros temas. Esta afirmación bajó en relación al 66,2% de 2023 y el 65,5% de 2024. Mientras que, para el financiamiento, un 59,3% dijo que utilizará el sueldo. Ahorros, créditos o tarjetas, aguinaldo y recursos de apoyo de otros familiares no superaron el 10%.

Así, un 70,2% dijo que no se endeudará para Navidad y Año Nuevo y un 23,9% dijo que sí lo hará.

El gasto, según el sondeo, se concentra en un 47% en la compra de regalos y un 31,9% en la cena de Navidad.