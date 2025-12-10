Sondeo USS: Percepción sobre la economía mejora, pero personas destinarán menos presupuesto a las fiestas de fin de año
Una medición de la Universidad San Sebastián (USS) mostró que las percepciones sobre temas económicos es la mejor de los últimos tres años.
El Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) analizó las percepciones de las personas en Chile sobre diferentes temas y cómo van a celebrar las fiestas de fin de año. Ante este contexto, la economía mostró una mejora respecto a los años anteriores, según el sondeo “Chile nos habla”.
En el contexto del cierre de año, un 31,2% dijo que su situación económica personal era buena, una mejora frente al 20,7% de 2023 y al 21,4% de 2024 que respaldó dicha afirmación. En tanto, un 48% dijo que era regular, en línea con el 48,4% de 2023 y el 49,2% de 2024. Finalmente, quienes respondieron mal fue un 20,8%, una baja frente al 30,9% de 2023 y el 29,5% del año pasado.
En relación con la situación económica actual del país, un 24,1% dijo que era buena, un avance frente al 7,6% de 2023 y 12,1% de 2024. En tanto, quienes respondieron regular llegaron a 41,5%, una subida frente al 33,3% de 2023 y del 34,8% de 2024. Mientras que, un 34,4% respondieron mala, un desplome en relación al 59,1% de 2023 y el 53,1% de 2024.
Así, de cara a la Navidad de 2026, las expectativas para la economía del país son mejores. Un 36,3% dijo que espera que la Navidad del próximo año sea mejor, un cambio frente al 21,2% que proyectó una celebración mejor para 2024 y el 21,6% que veía una mejor situación económica para esta Navidad. Mientras que la percepción de que la Navidad del año siguiente sea igual fue de un 35,2%, un avance frente al 20,8% declarado en 2023 para el siguiente año y el 26% del 2024 para este año. Finalmente, quienes estimaban una situación económica peor para la Navidad siguiente llegaron a 9,9%, una baja significativa frente al 33,3% declarado en 2023 y al 32,3% del 2024.
Siguiendo esta línea, las preocupaciones ciudadanas en relación a la economía han ido a la baja, según el sondeo. Quienes creen que estamos peor en relación al costo de la vida llegó a 70,4%, una baja frente al 84,8% del 2023 y al 87,2% del 2024. Sobre la pobreza, el porcentaje de quienes dijeron que estaba peor se ubicó en un 53,8%, una caída en relación al 72,6% del 2023 y al 66,2% del 2024.
En empleo, un 52,4% dijo que la situación estaba peor, un porcentaje menor al 57,6% de 2024 y al 65,6% de 2023. Finalmente, en relación a los salarios, un 33,7% de los encuestados dijo que el panorama estaba peor, una baja frente al 53,3% de 2023 y el 47,7% de 2024.
Gastos para las fiestas
Respecto al presupuesto destinado para Navidad y Año Nuevo, el sondeo mostró que el 57,6% dijo que destinará menos presupuesto que el año pasado, un menor porcentaje al 69% de 2023 y el 65,8% de 2024.
En relación con quienes destinará el mismo presupuesto que el año pasado, un 34,5% compartió dicha afirmación, un alza frente al 22,5% de 2023 y al 26% del 2024. En relación a quienes destinarán más presupuesto, el porcentaje se mantuvo estable en 7,9%, en línea con el 8,4% de 2023 y 8,2% de 2024.
Ante este contexto, el sondeo abordó las razones respecto a un menor presupuesto para este año. Así, un 45,2% lo atribuyó a que su situación económica familiar está peor; un 23,7% a otras prioridades de gasto para este año; un 21,2% a que los costos asociados a Navidad subieron mucho; un 9,3% que le preocupa la situación económica del país en 2026.
En relación con el grupo que dijo que su situación económica familiar está peor, un 33,5% dijo que afirmó esto por estar sin empleo, un 33% porque su ingreso familiar disminuyó, un 21,6% por un alto nivel de endeudamiento y un 11,8% lo atribuyó a “otro”.
El sondeo también destaca que un 54,9% realizará un ajuste en el presupuesto en temas como menos regalos o menos costos y una cena más sencilla, entre otros temas. Esta afirmación bajó en relación al 66,2% de 2023 y el 65,5% de 2024. Mientras que, para el financiamiento, un 59,3% dijo que utilizará el sueldo. Ahorros, créditos o tarjetas, aguinaldo y recursos de apoyo de otros familiares no superaron el 10%.
Así, un 70,2% dijo que no se endeudará para Navidad y Año Nuevo y un 23,9% dijo que sí lo hará.
El gasto, según el sondeo, se concentra en un 47% en la compra de regalos y un 31,9% en la cena de Navidad.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.