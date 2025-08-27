SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Superintendencia de Salud detalla las isapres que subirán el precio de sus planes desde septiembre

Cinco de siete isapres reajustarán el precio de los planes bases de sus clientes a partir de septiembre.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Andres Perez

La Superintendencia de Salud reveló las isapres que podrán subir el precio de los planes a partir del mes de septiembre de este año. Un ajuste que se permitirá en relación con el precio base de los planes de salud, “correspondiente a la Adecuación Precio Base (APB) 2025″, en el contexto de la Ley corta de Isapres y la subida también es validada por el organismo.

En una declaración oficial, el organismo explicó que el alza máxima permitida es del 3,7%. Ante este contexto, la Superintendencia de Salud dijo que las isapres que alzarán sus precios base durante el próximo mes son Colmena en 3,7%, Cruz Blanca (3,7%), Banmédica (3,7%), Consalud (3,6%), y Esencial (3,7%).

“De acuerdo con estimaciones preliminares, esto significa que, en promedio, las personas cotizantes del sistema tendrían que pagar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato de salud”, dijo en un comunicado.

El superintendente de Salud, Víctor Torres.

Mientras que, el superintendente de Salud, Víctor Torres, resaltó que el ajuste es solo respecto al precio base de los planes y no el total. “El 3,7% no se va a ver reflejado completamente en ese precio final“, dijo en una declaración

Por otro lado, la Superintendencia de Salud dijo que Nueva Masvida y Vida Tres no podrán subir el precio de sus planes.

Nueva Masvida no cumple con los porcentajes mínimos del examen de medicina preventiva exigidos en la normativa para adecuar sus precios y, además, su variación de costos operacionales fue negativa -0,3 por lo que no puede alzar el precio base”, explicó.

En el caso de Vida Tres, el organismo dijo que “sus porcentajes de variación de costos operacionales verificados fueron negativos, Vida Tres arrojó -0,2% y Fundación-0,5%, por lo que no puede aumentar el precio”.

El organismo también apuntó que los afiliados pueden presentar reclamos por el alza. Los casos son por motivo de recibir un ajuste en septiembre sin haber recibido la notificación en marzo; que el reajuste supere el porcentaje verificado por ellos; y si el contrato de salud tenía menos de un año de vigencia al 1 de junio de 2025 y se aplica el reajuste.

Más sobre:SaludIsapresSuperintendencia de Salud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Quedan en prisión preventiva cuatro de los imputados por encerrona al relator Ernesto Díaz Correa

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

3.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”
Chile

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China
Negocios

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Precio promedio de las bencinas baja y completa tercera caída consecutiva

¿Quién es Lisa Cook? La gobernadora de la Fed que Donald Trump quiere destituir

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Gustavo Quinteros deberá esperar: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo entrenador de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion
Cultura y entretención

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza
Mundo

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU salvo EE.UU. reclaman el fin de la hambruna en Gaza

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional