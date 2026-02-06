SUSCRÍBETE POR $1100
    Suprema ratifica multa de CMF en contra de exCEO de Cencosud, Matías Videla por uso de información privilegiada

    En su sentencia, el máximo tribunal del país confirmó el fallo del la Corte de Apelaciones de Santiago, que en una primera instancia calificó de "inconsistentes e incongruentes“ los argumentos de Videla en contra de la sanción.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    22 Abril 2022 Matías Videla, ex gerente general de Cencosud. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La Corte Suprema ratificó este jueves la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del exgerente general de Cencosud, Matías Videla por el uso de información privilegiada en la compra de acciones del grupo mientras estaba en su cargo.

    El 4 de octubre de 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó al exejecutivo argentino con UF15 mil ($ 595.360.200) por la compra de acciones de Cencosud el 13 de mayo de 2022, mientras la empresa negociaba la potencial compra de la cadena brasileña Torre y Cía. Supermercados.

    Posteriormente, el 15 de noviembre de ese año Videla interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución sancionatoria y en marzo de 2024 su defensa presentó un requerimiento de inaplicabilidad constitucional ante el Tribunal Constitucional, pero luego de diez meses la acción fue desestimada.

    En su presentación, Videla -asesorado por los abogados José Miguel Ried e Ignacio Ried- aseguró que no obtuvo beneficio de la transacción cuestionada y calificó como “desproporcionada, inédita y abusiva” la multa determinada por el regulador.

    En su fallo, el tribunal de alzada concluyó que las alegaciones de ilegalidad interpuestos por Videla “resultan inconsistentes e incongruentes“.

    “No se ha podido tener por acreditadas ninguna de las infracciones e ilegalidades que se denuncian en el reclamo intentado, sino que, por el contrario, ha constatado que la actuación de la CMF se ha ajustado a derecho, siendo la decisión adoptada consecuencia de un procedimiento sancionatorio que entregó al reclamante las debidas garantías”.

    La sentencia de la Corte Suprema, que obliga al reclamante al pago de las costas legales, cuenta con la firma de los ministros Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Eliana Quezada, María Carolina Catepillán y el abogado integrante Raúl Fuentes.

    Renuncia

    Posteriormente, el 17 de octubre de 2023, Videla comunicó al directorio de la empresa su renuncia “para abocarse a su defensa de los cargos formulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.

    “Sólo muchísimas palabras de agradecimiento para él, por toda una vida de dedicación y cariño entregado a nuestro querido Cencosud. Le deseamos a Matías mucha suerte en los desafíos que le esperan. Su huella siempre marcará el futuro de esta empresa. Fueron 26 años muy bien invertidos y valorados, con tremendos avances e hitos para Cencosud”, dijo la entonces presidenta del directorio, Heike Paulmann, al despedir a Videla y asumir sus funciones en forma interina.

    La incertidumbre sobre la continuidad de Matías Videla, y la presión de diversos actores, había crecido en las últimas semanas: el ministerio Público inició una investigación penal; el Comité de Relaciones Internas y Ética de la Sofofa decidió analizar el caso; las AFP, accionistas de Cencosud, comenzaron a pedir información a la empresa; y las clasificadoras de riesgo se refirieron críticamente al asunto en reportes recientes.

