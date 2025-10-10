Tanner Banco Digital ya tiene fecha para inicio de operaciones.

Luego que en febrero la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) le otorgara la autorización al grupo financiero Tanner para constituir un banco, la entidad informó este viernes que ya tiene fecha para el inicio de operaciones de su nuevo negocio.

“La filial Tanner Banco Digital dará inicio efectivo a sus actividades y comenzará sus operaciones el día 20 de octubre de 2025″, dijo Derek Sassoon, gerente general de Tanner Servicios Financieros en un hecho esencial enviado a la CMF.

Con la autorización de la CMF, la solicitud ingresada en 2023, se había cumplido la última etapa que Tanner Banco Digital necesitaba para obtener la licencia bancaria, según lo exige la Ley General de Bancos en Chile para este tipo de iniciativas, y a partir de esa fecha contaba con un plazo máximo de un año para dar inicio a sus actividades, es decir, hasta el 6 de febrero del 2026.

En febrero la empresa había señalado que la primera etapa del nuevo banco digital tenía un plan de capitalización que supera los US$300 millones, esto es para sus primeros dos años de operación.