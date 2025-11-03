OFERTA ELECCIONES $990
Tasa de desocupación extranjera baja en el trimestre julio-septiembre

Los ocupados llegaron a un total de 1.025.769, con una creación de empleo en 12 meses de 13.951, el mayor registro desde el periodo enero-marzo de 2025.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Foto: Andres Perez Andres Perez

En línea con las cifras de desempleo nacional, la tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 7,5% durante el trimestre julio–septiembre de 2025 (JAS 2025), lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, aunque inferior al 8,1% del periodo inmediatamente anterior.

De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se trata de la tasa más baja desde el periodo febrero-abril de 2025, cuando alcanzó un 6,7%.

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (2,7%), mayor al presentado por la población ocupada (1,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 21,5%.

En doce meses, la tasa de participación se situó en 81,1%, creciendo 1 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 75%, sin presentar variación en el periodo.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Por sector económico

Por sector económico, la expansión de la población ocupada extranjera fue influida por servicios administrativos y de apoyo (29,6%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%) y actividades de salud (15,9%).

En tanto, por categoría ocupacional, la mayor alza se observó en personas asalariadas privadas (2,2%).

El organismo también informó que, según nivel educacional, la expansión de la población ocupada en doce meses fue incidida por las personas con educación superior (7,7%) y educación terciaria de ciclo corto (7,5%), mientras que el principal descenso se produjo en educación secundaria (-1,2%).

La tasa de ocupación informal se situó en 29,2%, con un retroceso de 2,4 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 33% y 25,9%, con variaciones de 1,4 pp. y -5,7 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 6,4%, incididas exclusivamente por los hombres (-16,3%).

