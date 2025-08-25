SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

TC rechaza requerimientos de inaplicabilidad de ejecutivos requeridos por colusión de tres empresas de transportes de valores

El órgano resolvió que los ejecutivos de Brink’s, Loomis y Prosegur deberán continuar en el proceso que lleva adelante el TDLC por presunta colusión entre 2017 y 2018. La decisión despeja uno de los principales intentos de las defensas para frenar el juicio.

Por 
Roberto Martínez

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó los requerimientos de inaplicabilidad presentados por cuatro ejecutivos vinculados al caso de presunta colusión en el mercado de transporte de valores.

Se trata de Cristián Catalán, Rui Sanches da Silva, Martín Matos y Marco Malverde, quienes junto con las empresas Brink’s, Loomis y Prosegur fueron acusados en 2021 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de haber coordinado precios en los servicios que prestaban en el país.

Con esta resolución, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) podrá avanzar en la etapa probatoria del juicio, en particular con la realización de las audiencias de absolución de posiciones, una diligencia clave solicitada por la FNE y que consiste en que los ejecutivos respondan preguntas directamente sobre los hechos investigados.

Los argumentos rechazados por el TC

La defensa de los ejecutivos buscaba que el TC declarara inaplicables ciertas normas que los obligaban a comparecer en esta etapa procesal, alegando que estas infringían la garantía constitucional de no autoincriminación y afectaban el debido proceso, dado que en paralelo podría existir un eventual proceso penal por los mismos hechos.

Sin embargo, el TC desestimó esos planteamientos. En su fallo, recordó que la prohibición de autoincriminación aplica principalmente en juicios de carácter penal, pero no en procedimientos infraccionales como los que lleva adelante el TDLC.

Asimismo, el tribunal citó también jurisprudencia anterior, en particular lo resuelto en el “caso pollos” –colusión de empresas avícolas-, donde adoptó el mismo criterio.

“El procedimiento de libre competencia satisface las exigencias constitucionales en materia de debido proceso y no autoincriminación”, señaló el fallo, agregando que los mecanismos procesales que tiene el TDLC, como la confesión ficta prevista en el Código de Procedimiento Civil, no condicionan ni afectan el criterio del juez penal en caso de que más adelante se abra una causa criminal.

Valoración de la Fiscalía Nacional Económica

Bajo este tenor, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, valoró la sentencia, afirmando que “ratifica lo planteado por la FNE, en el sentido de que el procedimiento contencioso de libre competencia permite a la Fiscalía valerse de todas las herramientas procesales dispuestas por la ley para la eficaz persecución de colusiones”.

Durante el proceso, la entidad argumentó que aceptar la postura de los ejecutivos habría debilitado gravemente la persecución de estos delitos.

Según la FNE, lo anterior incluso habría contradicho la voluntad del legislador, que en 2016 reintrodujo las sanciones penales para la colusión, precisamente para fortalecer la disuasión de este tipo de prácticas.

El caso: acusación por colusión en transporte de valores

El origen del proceso se remonta al 7 de octubre de 2021, cuando la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el TDLC una acusación por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en Chile: Brink’s, Loomis y Prosegur.

De acuerdo con la FNE, entre 2017 y 2018 estas compañías, junto con seis de sus principales ejecutivos, habrían celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios, afectando la competencia en un mercado altamente sensible, ya que estas empresas son responsables del traslado de dinero en efectivo y otros valores de bancos, comercios y entidades públicas.

El juicio actualmente se encuentra en etapa de prueba, pendiente de audiencias testimoniales y de las absoluciones de posiciones de los ejecutivos requeridos, las cuales ahora podrán concretarse tras el rechazo de los recursos en el TC.

Más sobre:ColusiónTransportes de valoresTCBrink’sLoomisProsegurFNETDLCJuicioPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Lo más leído

1.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

2.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

3.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

4.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

5.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción
Chile

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil
Negocios

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno
Cultura y entretención

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia
Mundo

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

El malestar por el despliegue de la Guardia Nacional: las nuevas ciudades en la mira de Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo