OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market

    “La entrega de información fidedigna, completa y oportuna en la notificación es un elemento esencial para llevar a cabo la labor de control de fusiones", señaló el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en su sentencia. La empresa, en tanto, dijo que ejercerá sus derechos legales y que, en conjunto con su equipo jurídico, evaluará recurrir a la Corte Suprema.

    Por 
    Patricia San Juan
    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market. Andres Perez

    El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió este martes el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en diciembre de 2022 contra Cadena Comercial Andina SpA (CCA), perteneciente al Grupo Oxxo, por la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market en 2021.

    En su sentencia, el TDLC aplicó a la empresa una multa a beneficio fiscal superior a $2.400 millones (2.898 Unidades Tributarias Anuales) por considerar que CCA infringió el artículo 3° bis letra e) del Decreto Ley N° 211 de 1973, que sanciona a quien notifica una operación de concentración entregando información falsa.

    “La entrega de información fidedigna, completa y oportuna en la notificación es un elemento esencial para llevar a cabo la labor de control de fusiones. La autoridad debe revisar la operación notificada por las partes en un breve período de tiempo, por lo que disponer tempranamente de toda la información necesaria para dicha revisión se vuelve fundamental”, dice la sentencia.

    En su decisión, el TDLC señala también que “para lograr un pronunciamiento fundado de la FNE en el menor tiempo posible, es fundamental que la notificación de los interesados sea realizada con la mayor completitud. A lo anterior se agrega que la decisión sobre una operación de concentración no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio de condiciones de competencia que puede ocurrir. En consecuencia, para minimizar los errores de la decisión, es necesario contar con la mayor cantidad de información para la revisión de la operación”.

    MARIO TELLEZ

    Archivos

    En su acusación, la FNE indicó que, cuando CCA notificó la operación, la compañía informó a la FNE que debía analizar 6 archivos, para luego señalar en un complemento que debía remitirse a otros 34 documentos. Sin embargo, la FNE constató que la empresa se encontraba en poder de, a lo menos, 60 documentos adicionales, consistentes en estudios, análisis, informes, encuestas o documentos comparables, que contenían información referida a características del mercado afectado por la operación.

    La FNE precisó que los antecedentes que no fueron aportados, y que debieron ser obtenidos a través de diligencias investigativas, contenían información que hubiese permitido tramitar la investigación de modo más eficiente, pues se referían a aspectos sensibles de la caracterización del mercado.

    El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, valoró la decisión del TDLC, señalando que “esta sentencia protege la eficacia del sistema de control preventivo de operaciones de concentración, reafirmando que quienes notifican una operación a la FNE deben proporcionar proactivamente todos los antecedentes requeridos por la normativa, de manera veraz, correcta, exacta e inequívoca”.

    Este requerimiento, presentado por la FNE en diciembre de 2022, originalmente contenía también una acusación contra CCA por haber incumplido una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Ok Market, que consistía en renunciar en plazos acordados a cláusulas de exclusividad pactadas en contratos de arrendamiento de algunos locales.

    Esa arista del caso concluyó en julio de 2023, cuando el TDLC aprobó una conciliación firmada entre la FNE y CCA, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $380 millones a beneficio fiscal.

    Andres Perez

    Respuesta de la empresa

    Tras conocerse la sentencia del TDLC, Oxxo dijo en una declaración pública que “hemos actuado con transparencia y buena fe. Desde el inicio de este proceso, Oxxo ha colaborado activamente con la FNE y entregado todos los antecedentes solicitados en el marco de la investigación. En ningún momento se entregó información falsa, ni se ocultaron deliberadamente antecedentes. Lamentamos que la sentencia interprete de forma distinta nuestra actuación, que en ningún caso buscó entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento”.

    En este sentido señaló que “reafirmamos que la operación fue debidamente evaluada y aprobada. La propia FNE reconoció que los antecedentes cuestionados no alteraron el resultado final ni el análisis sustantivo de la operación. Este hecho es clave para entender que no hubo daño a la libre competencia ni a los consumidores”.

    Por ello la empresa afirmó que “ejerceremos nuestros derechos legales. En conjunto con nuestro equipo jurídico, evaluaremos recurrir a la Corte Suprema para obtener una segunda revisión del caso, convencidos de que existen fundamentos sólidos para impugnar lo resuelto y aportar a una jurisprudencia clara, proporcionada y predecible en esta materia”.

    Asimismo aseguró que más allá de esta controversia la empresa está permanente reforzando sus procesos de cumplimiento interno y que seguirá operando en el país con respeto a las normativas y compromiso con la libre competencia.

    Más sobre:FNETDLCOxxoOk Market

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: tribunal advierte a la Fiscalía que deberá aclarar inconsistencias expuestas por las defensas

    Kaiser critica gestión de Jara y dichos de ministra Vallejo: “Chile no se cae a pedazos, se cae a balazos”

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década

    Presupuesto 2026: oposición solicita a Hacienda 11 cambios y ajuste del gasto por US$1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Crimen en La Reina: la nueva disputa que se abrió en la familia Cruz-Coke

    Crimen en La Reina: la nueva disputa que se abrió en la familia Cruz-Coke

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Trama bielorrusa: tribunal advierte a la Fiscalía que deberá aclarar inconsistencias expuestas por las defensas
    Chile

    Trama bielorrusa: tribunal advierte a la Fiscalía que deberá aclarar inconsistencias expuestas por las defensas

    Kaiser critica gestión de Jara y dichos de ministra Vallejo: “Chile no se cae a pedazos, se cae a balazos”

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado
    Negocios

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década

    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

    Problemas para un campeón del mundo: acusan a Andrés Iniesta de estafar a empresarios peruanos

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Operación “Midas”: corrupción en el sector energético de Ucrania salpica al entorno de Zelensky
    Mundo

    Operación “Midas”: corrupción en el sector energético de Ucrania salpica al entorno de Zelensky

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte