“Teams” de verano y sector gastronómico impulsan alza en ofertas de empleo estival

Durante esta jornada, el marketplace, Yapo.cl, publicó una base de datos que dio cuenta del aumento de oferta de vacantes laborales para la temporada de verano. Dicho documento demostró que, además, un 58% de las ofertas estivales se concentra en regiones.

Como es de costumbre, la oferta de empleos en la temporada de verano se diversifica, en este período en particular, el incremento interanual fue de casi un 7% más que en 2025, publicándose 1.509 avisos con más de 6 mil vacantes en su totalidad para todo el país.

Tres regiones en el top

En esta ocasión en particular, la preferencia de destinos turísticos como Viña del Mar, Reñaca y Pucón, estuvieron marcadas por ofertas laborales que van desde equipos de promotores y “teams de verano” para actividades de animación a activación de marcas en espacios públicos y playas.

“Es especialmente destacable que el 58% de las vacantes publicadas, se concentre en regiones, lo que evidencia un aumento de oportunidades para jóvenes y trabajadores durante la época estival, contribuyendo a dinamizar las economías regionales”, declaró el sales mánager de Empleos de Yapo.cl, Víctor Ayala.

En Valparaíso, el total de avisos de empleos es 410, en La Araucanía 320 y en Coquimbo 150, totalizando 1.209. Respecto a los vacantes, las ofertas comprenden 1.640, 1.280 y 600, respectivamente, dejando una suma de 6.036 ofertas de empleo.

Los sectores que van liderando este mes la demanda de empleos temporales son: gastronomía y turismo, con un 19%; operarios y oficios, con un 14%; y ventas, con un 13%.

MARIO TELLEZ

Una ventana para quienes buscan empleo

En un escenario marcado por una caída del 3,4% de ofertas de trabajo, esta serie de oportunidades laborales se presentan como una ventana para generar ingresos. De acuerdo a los expertos, dicha caída se alinea con el comportamiento que ha mostrado la creación de empleo formal.

“En el último trimestre se situó en el 8,4%, mostrando que la economía no está generando empleo de la forma en la que hoy se está demandando”, afirma Cristián Duarte, ex director de la Bolsa Nacional de Empleo.

Otra ventaja de este tipo de puestos es la flexibilidad: “Esto hace que se adapten las necesidades tanto de empresas como de quienes buscan un ingreso adicional durante la temporada”, dijo al respecto el sales manager de la empresa.