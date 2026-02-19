SUSCRÍBETE
    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024

    Los ingresos de Teck fueron más que los reportados en la última parte del 2024 y superaron las expectativas del mercado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    CHRIS HELGREN

    La canadiense Teck reportó resultados al cuarto trimestre que superaron todas las expectativas gracias al factor del cobre, principalmente en el tema de los ingresos.

    En el cuarto trimestre, los ingresos llegaron a $3.058 millones de dólares canadienses, un 9,8% más que en 2024. Las expectativas estaban en torno a los 2.800 millones, según datos de Investing.

    “Teck cerró 2025 con un fuerte impulso, logrando un sólido desempeño financiero en el cuarto trimestre, respaldado por precios del cobre significativamente más altos y un desempeño operativo acorde con lo planeado”, declaró Jonathan Price, presidente y director ejecutivo.

    Para las operaciones de la canadiense, el precio del cobre promedió los US$5,03 la libra, un aumento de un 20,6% respecto al cuarto trimestre del 2024.

    La firma también destacó su operación en la Región de Tarapacá. “En Quebrada Blanca (QB), continuamos logrando avances significativos en la puesta en marcha, mejorando la producción y el desarrollo de las instalaciones de gestión de relaves, lo que permitió aprovechar al máximo el valor de este excepcional recurso”, dijo la firma.

    La producción de cobre en QB en el cuarto trimestre de 2025 fue de 55.400 toneladas, lo que supone un aumento de 15.800 toneladas en comparación con el tercer trimestre de 2025 y el mejor resultado trimestral de 2025, destacó la firma. Una faena que se vio limitada por la gestión de relaves.

    “En 2025, la producción en QB se vio limitada por el ritmo de desarrollo de la TMF (Instalación de Gestión de Relaves), lo que requirió tiempos de inactividad en la concentradora para gestionar la tasa de ascenso de los relaves”, explicó la firma.

    De esta forma, se espera una consistencia en la producción de QB en los próximos trimestres.

    A nivel general, el segmento de cobre generó una utilidad bruta antes de depreciación y amortización de $1.100 millones canadienses en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con los $732 millones del mismo período del año anterior.

    “Esto se debió al aumento de los precios del cobre, que promediaron US$5,03 por libra en el cuarto trimestre, y a la reducción de los costos de procesamiento de fundición. La utilidad bruta de nuestro negocio de cobre fue de $747 millones en el cuarto trimestre de 2025″, resaltó.

    Ante este contexto, la utilidad de operaciones continuadas atribuible a los accionistas de Teck al 2025 llegó a los $1,401 millones de dólares canadienses y dejó atrás los $467 millones de pérdidas de 2024.

    Para 2026, la firma mantuvo sus perspectivas de mantener su producción de 455 – 530 mil toneladas de cobre. Esto bajo el contexto de que Teck tiene minas de cobre en Chile (QB y Carmen de Andacollo), Perú y Canadá.

    Fusión con Anglo American

    La firma también destacó su alianza entre iguales entre Teck y Anglo American, ya que, durante el último ejercicio, contó “con una abrumadora mayoría de accionistas a favor y una aprobación clave obtenida bajo la Ley de Inversiones de Canadá".

    “De cara a 2026, Teck está bien posicionada para ejecutar con disciplina nuestros planes de negocios y avanzar en la planificación de la fusión e integración para crear una de las cinco principales compañías de cobre del mundo”, aseguró la firma.

    Según proyecciones de la canadiense, se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones.

