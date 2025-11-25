¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) hizo un llamado a una nueva consulta ciudadana. En esta buscará determinar si es necesario, o no, abrir un tercer concurso de 5G, para la banda 3,5 GHz.

“Este proceso busca evaluar la disponibilidad actual de espectro, las necesidades futuras de capacidad, y las condiciones técnicas y regulatorias que deberían considerarse en una eventual nueva asignación“, señaló la Subtel. En él, abierto hasta el 24 de diciembre, podrán participar los operadores, académicos, organismos públicos y la ciudadanía en general.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que “desde el minuto en que se lanza un concurso 5G, hasta que ese espectro está trabajando en favor de la ciudadanía, pueden pasar tranquilamente dos años o incluso más. Por lo tanto, las empresas están anticipándose al minuto en el cual les va a faltar espectro y se están anticipando con las herramientas que tienen“.

Actualmente todos los operadores de telefonía móvil cuentan con una concesión de 5G. Entel, Telefónica y Wom ganaron su espectro en el primer concurso finalizado en febrero del 2021. Posteriormente ClaroVTR logró adjudicarse la segunda licitación en junio del año pasado.

Aunque hay algunas empresas que cuentan con espectro fijo que puede ser utilizado para 5G, hay otras que no tienen esta posibilidad, como Movistar y Wom, que podrían verse limitadas de espectro en un futuro más cercano.

Las empresas “ya nos han planteado en reuniones la necesidad de tener un concurso, pero con visiones distintas. Unos dicen ‘queremos un concurso, pero lo queremos como en dos años más, porque todavía estamos gastando plata en implementar la red’. Hay otros que dicen, ‘necesitamos que el concurso se haga lo antes posible, porque si no vamos a saturar la red’“, indicó Araya.

Aunque el bloque en cuestión se encuentra disponible para ser licitado, “persisten interrogantes respecto del momento más oportuno para llevar a cabo dicho concurso y sobre las condiciones de mercado que deberían verificarse para garantizar su viabilidad técnica y económica“, dice la resolución para convocar a la consulta.

En esta consulta se plantean preguntas respecto a la oportunidad de un nuevo concurso; la suficiencia del espectro actualmente asignado; posibles ajustes a los límites de espectro; la promoción del 5G industrial, redes privadas y usos productivos, entre otros factores a considerar.