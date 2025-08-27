Trabajadores de minera Escondida acusan riesgos para la seguridad tras accidentes de camiones autónomos

Los trabajadores de la minera Escondida de la australiana BHP encendieron las alertas por las condiciones para su seguridad. Una denuncia que se basa en la notificación de dos accidentes que involucran a los camiones autónomos de la firma con operación en Chile, según explicó el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida.

En su comunicado, la agrupación que reúne a más de 2.300 trabajadores apuntó a la celebración que existió cuando las operaciones de BHP avanzaban hacia una mayor autonomía. “Escondida BHP festejó con júbilo, hace menos de un mes, incluso con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, el haber logrado la operación autónoma en un 100% en su rajo Norte, en cuanto a camiones de extracción y perforadoras, tras un proceso que según hizo público implicó cinco años de pruebas, ajustes y modificaciones”.

Foto referencial de minera Escondida. Ivan Alvarado

Ante este contexto, los trabajadores criticaron el tiempo que pasó desde “la celebración” hasta el accidente. “Transcurrido este menos de un mes desde el anuncio, la realidad está dejando en evidencia un enorme riesgo para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, ya que han venido sucediendo una serie de incidentes, tal como involucra a los camiones de extracción autónomos”.

Según detallan los trabajadores, este lunes 25 de agosto, un camión autónomo “colisionó con una de las más modernas palas de carguío”.

Otro caso, según explican, fue la semana pasada, cuando otro camión autónomo “se volcó tras salirse del circuito”.

“Hacemos pública esta situación, por cuanto no estamos dispuestos a que las fallas de estos equipos autónomos lleguen a provocar alguna fatalidad. Y recién después de ello, la empresa adopte las medidas que se debieran implementar para proteger a su personal”, dijo en su comunicado.

En desarrollo