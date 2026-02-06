SUSCRÍBETE POR $1100
    Histórica Conservera Centauro tras ser declarada en quiebra: “La competencia de China destruyó el mercado”

    La firma fue declarada en quiebra por el Juzgado de Letras de La Calera este jueves, tras acoger la demanda de liquidación forzosa presentada por Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Conservera Centauro atraviesa uno de los períodos más críticos en sus 118 años de historia. Esta emblemática empresa de conservas, con sede en la Región de Valparaíso y fundada en 1908 por imigrantes italianos, ha sido recientemente declarada en quiebra.

    Conservas Centaruo adeuda $2.343 millones con varios acreedores. Los acreedores con mayores créditos son: Banco Consorcio ($994 millones); Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada ($277 millones) y Metalpren Chile ($285 millones).

    Este jueves 5 de febrero, el Juzgado de Letras de La Calera resolvió acoger la demanda de liquidación forzosa presentada el 13 de noviembre de 2025 por Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada contra Conservas Centauro S.A., compañía que está bajo el control de las familias Bozzo y Consigliere.

    En conversación con Pulso, Mario Consigliere, representante de la familia Consigliere, reconoció la grave situación financiera de la empresa y apuntó directamente a las grandes compañías extranjeras.

    “La competencia de China es desastrosa y destruyó el mercado de las conserveros en Chile. Se le comentó a las 110 personas que trabajan con nosotros esta situación, pero no queremos cerrar y estamos trabajando para llevar adelante un proceso de reorganización”, señaló el empresario.

    La empresa Centauro, ubicada en Panamericana Norte Km 103,5, Hijuelas, Quillota, produce en conserva tomates pelados, pasta al Pomodoro, duraznos en mitades en almíbar, entre otros productos.

    Según la demanda, Conservera Centauro adeuda un total de $251.398.686 por diversas facturas impagas, correspondientes a 12 documentos emitidos entre mayo y agosto de 2025. Entre las facturas más relevantes se encuentran las N°7971, N°7976 y N°8249, con montos que varían entre los $12 millones y los $70 millones (IVA incluido), todas con vencimientos entre junio y septiembre de 2025.

    En su resolución, el juez del Juzgado de Letras de La Calera, Gabriel Ferrer Correa decretó la liquidación forzosa de Conserveras Centauro, representada legalmente por Alberto Consigliere Bozzolo.

    El pasado 6 de enero, los abogados Hugo Botto y Rodrigo Cruz asumieron la representación judicial de Conservas Centauro.

    Sin embargo, el 30 de enero, la defensa de encabezada por el abogado Rodrigo Donoso, solicitó dar curso progresivo al proceso, pues a su parecer no existían diligencias pendiente, luego que la propia Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento resolviera nominar a Loreto Ried Undurraga como liquidador titular y de Alejandra Massis Valencia como Liquidador Suplente.

    Historia

    En 1908, Luis Bozzolo Ferrando, un inmigrante italiano de Génova, se mudó con su familia a Chile, estableciéndose en Quillota. Fundaron la empresa Bozzolo, que comenzó con la producción de pasta de tomate a granel, vendida en barricas de madera. En la década de 1950, la compañía cambió su nombre a Bozzolo, los hermanos y comenzó a exportar, primero a Ecuador y luego a Perú, con la construcción de una planta en Callao.

    Con el tiempo, la empresa adoptó nuevas tecnologías, pasando de barricas a envases de hojalata. Además de pasta de tomate, empezaron a envasar arvejas, maíz, porotos verdes, frutas en almíbar y mermeladas. En la década de 1960, instalaron una planta en Carahue para procesar frutillas, lo que amplió la oferta de productos.

    Tras el fallecimiento de los hijos de Luis Bozzolo, la tercera generación asumió la gestión y cambió el nombre a Bozzolo Hnos. y Cía. Ltda. La empresa comenzó a vender platos preparados y a expandir sus ventas fuera de Chile, con presencia en mercados internacionales. A pesar de ser una empresa mediana con una facturación anual de US$ 10 millones, la exportación ha sido clave en su crecimiento.

    Hoy, bajo la marca Conservas Centauro, la empresa mantiene su estructura familiar y sigue trabajando en la expansión de sus mercados, especialmente en Asia. La compañía mantiene relaciones comerciales con proveedores y clientes basadas en el cumplimiento de calidad y tiempos de entrega, con el objetivo de seguir creciendo y diversificando su oferta.

