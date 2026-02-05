SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    El Comité de Ética del CAM Santiago acogió parcialmente el reclamo de Joyvio en contra del árbitro Ramón Cifuentes por no revelar relaciones previas con Isidoro Quiroga, lo que a juicio de la firma asiática comprometería su imparcialidad. El family office de Quiroga cuestionó la resolución y anunció nuevos recursos.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    CEO de Joyvio, Chen Shaopeng, Ramón Cifuentes, árbitro e Isidoro Quiroga, empresario.

    El Centro de Arbitraje y Medición de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) acogió parcialmente el reclamo ético que interpuso la compañía china Joyvio en contra del árbitro Ramón Cifuentes, por infringir el “deber de revelación”, en el marco del conflicto que mantiene con Isidoro Quiroga por la venta de la salmonera Australis Seafoods. La firma asiática acusa a Quiroga de inflar el precio de la empresa que compró en 2018 en US$900 millones, en base a sobreproducción con infracciones ambientales, mientras que la defensa del empresario chileno desestima las acusaciones y sostiene que los asiáticos conocían la operación de la compañía.

    Este nuevo hito en el caso adquiere relevancia debido a que el árbitro cuestionado fue designado por la defensa de Isidoro Quiroga, bajo la dirección del abogado Cristóbal Eyzaguirre, para integrar la terna arbitral que, en agosto de 2025, resolvió acoger la demanda de la empresa china, condenando a Quiroga a pagar una compensación de US$300 millones a la empresa china. En el laudo, Cifuentes fue el único voto disidente y de minoría, ya que tanto el árbitro propuesto por Joyvio, Andrés Jana, como el designado de común acuerdo por ambas partes, Pedro Pablo Vergara, se pronunciaron a favor de acoger la demanda.

    En la resolución, a la que tuvo acceso Pulso y firmada por los árbitros miembros del Comité de Ética del CAM, Sabina Sacco, Fabiola García y Marcela Radovic, se lee que se acoge el reclamo ético interpuesto por la empresa china en contra de Cifuentes, “sólo en cuanto a que éste incurrió en una infracción al deber de revelación exigible a la época de su Declaración de Independencia, Imparcialidad y Disponibilidad de fecha 20 de marzo de 2023, de conformidad con lo establecido en la normativa aludida en esta Decisión”.

    “Hacer presente al árbitro reclamado que es de suma relevancia que siempre se dé cumplimiento efectivo y oportuno al deber de revelación establecido en las normas aplicables en estas materias”, añadió.

    La misma resolución también consignó que “que este procedimiento y esta Decisión son estrictamente confidenciales, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del art. 16 del Código de Ética y Buenas Prácticas de Arbitraje del CAM Santiago de 2025”.

    Además, el documento sostuvo que la presente decisión podrá ser objeto de los recursos contemplados en el artículo 21° del Código de Ética y Buenas Prácticas de Arbitraje del CAM Santiago de 2025.

    El artículo establece que “la decisión del Comité que ponga término al procedimiento disciplinario procederá el recurso de reposición y subsidiariamente el recurso de reclamación ante el Consejo. Los recursos deberán interponerse ante el Comité dentro de quinto día hábil desde la notificación de la decisión disciplinaria, en un mismo escrito, debiendo expresar sus fundamentos y peticiones concretas”.

    La defensa de Joyvio es encabaezada por los abogados Alberto Eguiguren, Gabriel Zaliasnik y Jorge Bofill. Este último señaló a Pulso que “es indudable que alguien en la posición de Ramón Cifuentes Ovalle, frente a su amigo Isidoro Quiroga Moreno, no puede pretender ser imparcial. En tal sentido, su voto disidente en la sentencia arbitral pierde toda legitimidad, pues está teñida de la sospecha que esa falta de imparcialidad genera, por lo que podríamos estar frente a un caso de prevaricación”.

    Y añadió que “el actuar de Cifuentes también tiñe el recurso de nulidad y su fundamentación, construida sobre esa decisión ilegítima de Ramón Cifuentes”.

    Bofill también recalcó que “Cifuentes al ser designado árbitro, a comienzos de 2023, no reveló dos circunstancias esenciales, estando obligado a hacerlo, como lo ha establecido el Comité de Ética. La primera es que él fue tanto abogado como socio de negocios con Quiroga. La segunda, es que es amigo personal de Quiroga, al punto que fue invitado y asistió al matrimonio del hijo de Quiroga, en diciembre de 2022. O sea, pocos días o un par de semanas antes de haber sido designado árbitro por el mismo Quiroga y sus abogados. Los árbitros del CAM Santiago tienen que firmar una declaración cuando aceptan el cargo, en la cual deben asegurar que son imparciales y manifestar o expresar cualquier relación con alguna de las partes que puede ser relevante para que alguna de ellas objete su nombramiento. Pues bien, él no lo hizo”.

    Origen

    Una semana después de que el tribunal arbitral dictara sentencia, Joyvio presentó un reclamo ético en contra de Ramón Cifuentes por su desempeño como árbitro, solicitando la aplicación de sanciones por estimar que el reclamado habría incurrido en infracción al deber de revelación, previsto en el artículo 3° del Código de Ética y Buenas Prácticas del CAM Santiago.

    El 20 de marzo de 2023, Cifuentes suscribió su declaración de independencia, manifestando su disponibilidad para asumir el arbitraje y su carácter de independiente e imparcial para asumir el cargo, no teniendo nada que revelar.

    La defensa de Joyvio explicó en su reclamo ético que poco después del laudo supo que Cifuentes y Quiroga fueron socios en una empresa eléctrica extranjera, Empresa Energética de Matto Grosso do Sul, vínculo que constaría en el acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de marzo de 2004.

    También, que Cifuentes se habría desempeñado como gerente general y abogado de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. en períodos en que el señor Quiroga habría sido director y así como uno de sus máximos accionistas.

    Adicionalmente denunció que, en su rol de abogado de Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. , el señor árbitro Cifuentes habría constituido, en el mes de junio de 2008, la Empresa Eléctrica Rucatayo, sociedad en la cual Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. tenía un 99,996% de participación.

    El 12 de noviembre de 2025, Ramón Cifuentes Ovalle solicitó el rechazo íntegro del reclamo, ratificando su declaración de independencia e imparcialidad.

    Cifuentes sostuvo sobre su participación como accionista en la sociedad brasileña Empresa Energética Matto Grosso do Sul y la titularidad de una acción, que esta fue producto de un encargo profesional que le fue conferido por Empresa Eléctrica Pilmaiquén y que se ejecutó 19 años antes de la declaración de independencia imparcialidad.

    Descargos

    Por su parte, el family office de Isidoro Quiroga manifestó que la resolución del Comité de Ética “contraviene sus propias reglas y precedentes, lo que la hace arbitraria e inexplicable. Igualmente grave es la oportunidad en que se emite dicha decisión, la que estaba pendiente desde hace meses”.

    “El CAM Santiago no declaró, como afirmaba la (parte) contraria, que el S.J.A. Ramón Cifuentes haya actuado bajo un supuesto conflicto de interés. Por el contrario, únicamente acogió parcialmente el reclamo, aludiendo a la supuesta infracción de un deber de revelación en términos completamente extraños a la interpretación que ese deber tiene en Chile y en las normas de la International Bar Association”, planteó.

    “Es tan claro lo anterior, que si se aplica el mismo estándar impuesto por el CAM Santiago, el árbitro Andrés Jana, designado por Joyvio, habría incurrido en una infracción mayor a ese deber al no revelar su relación de exsocio con uno de los abogados de la contraparte y con uno de sus informantes, que luego deviniera en apoderado de la misma parte”, añadió.

    “Contra la decisión adoptada por el Comité de Ética y Buenas Prácticas del CAM Santiago proceden recursos que esta parte ciertamente presentará en los próximos días”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosChinaSalmoneraAustralisConflictoJoyvioRamón Cifuentes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    3.
    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    4.
    Mal uso de licencias en el Estado: sólo 6% de los sumarios han sido cerrados

    Mal uso de licencias en el Estado: sólo 6% de los sumarios han sido cerrados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca