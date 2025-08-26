Trump afirma que está preparado para una iniciar una batalla legal con gobernadora de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este martes que está preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook e insistió nuevamente en su destitución.

“Necesitamos gente que sea 100% honesta y no parece que ella lo sea”, dijo Trump en declaraciones a la prensa durante un encuentro con su gabinete, agregando que no puede estar en el cargo debido a sus infracciones, en alusión a la supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecarias.

La declaraciones de Trump se dan después de que el abogado de Cook, Abbe Lowell, anunciara que presentará una demanda en contra de la medida impuesta por el presidente estadounidense, quien ha acusado a Cook de tener una conducta engañosa y potencialmente delictiva.

La destitución de Cook se produjo luego que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por una denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre un supuesto fraude hipotecario.