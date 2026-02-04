SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

    Según el informe más reciente sobre Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, los mecanismos más utilizados para ocultar los dineros generados de forma ilícita son el uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero. Bolivia y Colombia son los países donde más se asocian conexiones internacionales.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    08 Octubre 2025 Entrevista a Carlos Pavez, Director de la UAF Foto: Andres Perez Andres Perez

    El uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero son las tipologías más utilizadas para ocultar o disimular el origen ilícito de los recursos.

    Así lo reveló el último Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, documento que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elabora anualmente con la colaboración de la Fiscalía de Chile, y que busca identificar tendencias, mecanismos utilizados por los delincuentes y señales de alerta relevantes para la detección temprana del delito de lavado de activos.

    El documento analizó 199 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activo para el periodo 2020-2024, en las cuales se condenaron a 363 personas en los: 229 hombres y 134 mujeres.

    Según el reporte, 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos, con un total de 60.

    “No obstante, el año con mayor cantidad de personas condenadas fue 2019, cuando comenzaron a sancionarse los hechos vinculados a la malversación ocurrida en Carabineros de Chile en el denominado caso Verde Austral, que derivó en 52 sentencias y 148 condenados (versus 116 en 2024)”, indicó la UAF.

    Al analizar las 199 sentencias del periodo 2020-2024 se observa que el 86,9% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 10,1% corresponde a juicios orales y el 3% a procedimientos simplificados.

    Los mecanismos

    En el periodo 2020-2024, el narcotráfico se mantuvo como el principal delito base entre los principales delitos base identificados en las sentencias condenatorias por lavado de activos.

    El reporte detalló que en los últimos años se ha observado una diversificación de los delitos que generan recursos ilícitos, con un aumento progresivo de sentencias condenatorias por corrupción, contrabando y estafa, entre otros.

    Por estafa se han obtenido 7 sentencias, 4 por estafa/invasión al giro bancario, 2 por infracción a la ley de propiedad intelectual y el mismo número por contrabando, 1 por administración desleal y 1 por apropiación indebida.

    En analizar en particular 174 sentencias (del total de 199) agrupadas en 103 casos, la UAF identificó los principales sectores económicos que han sido vulnerados por los lavadores para blanquear fondos ilícitos.

    “Entre ellos se encuentran comercializadoras de vehículos nuevos y usados (automotoras), bancos, notarios y conservadores de bienes raíces”, indica el reporte.

    Además, agregó que “es importante destacar que la inclusión de estos sectores no implica una estigmatización, sino que refleja que estas actividades fueron utilizadas indebidamente para realizar operaciones comerciales o financieras con activos provenientes de actividades ilícitas, con el objetivo de blanquearlos”.

    En concreto los principales sectores vulnerados fueron: comercializadora de vehículos 77,7%, bancos 44,7%, notarios 42,7% y conservadores de bienes raíces con 38,8%.

    Entre los principales mecanismos utilizados para ocultar o disimular los recursos obtenidos de forma ilícita se encuentra el uso de testaferros 73,8%; creación de personas o estructuras jurídicas 44,7%, fraccionamiento 21,4%, operaciones comerciales ficticias 11,7% y uso de profesionales legales o financieros 5,8%.

    En el detalle, la UAF informó que en 12 de los 103 casos se identificaron operaciones ficticias o anormales, entre las que se encuentran compraventa ficticia o subvalorada de bienes (7 casos), contratos laborales ficticios (5 casos), otros contratos falsos (3 casos) y contratos de arriendos ficticios (1 caso).

    En cuanto a la creación de personas o estructuras jurídicas, tipología que se identificó en 46 casos, la creación de sociedades de pantalla estuvo presente en 25 casos (54,3% del total), la existencia de sociedades de fachada en 20 casos (43,5%); y las sociedades de papel en 13 casos (28,3%).

    Junto con ello, el reporte detalló que, en los 103 casos analizados, en 81 (78,6%) se identificó el uso de 13 tipos de productos financieros o similares.

    “Entre los más frecuentes se encuentran el dinero en efectivo, las cuentas bancarias (y sus productos asociados), los créditos y los vales vista”, indica el informe.

    Según la UAF, se observa que “ciertos productos financieros ya establecidos continúan siendo utilizados en mecanismos de Lavado de Activos, entre ellos las cuentas para operar con activos virtuales (billeteras, criptomonedas, entre otros), el leasing y las tarjetas de prepago”.

    Conexiones internacionales

    En su análisis, la UAF detalló que, del total de 103 casos analizados, se determinó la existencia de conexiones internacionales en 28 (27,2%).

    “Los países con mayor recurrencia en estas conexiones fueron Bolivia, seguido de Colombia, Estados Unidos, Perú y diversas naciones europeas”, dice el reporte.

    Además, precisó que estas conexiones internacionales se asocian, principalmente, con delitos precedentes de tráfico de drogas, asociación ilícita y contrabando.

    En Chile, entre 2007 y 2024, se han dictado 383 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, las que involucran a un total de 750 personas naturales condenadas12 (500 hombres y 250 mujeres).

    Más sobre:Lavado de ActivosUAFCarlos Pavez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Claudia Mora, diputada electa de RN: “A Kast no le va a temblar la mano en hacer valer la ley, en eso se va a diferenciar del gobierno de Piñera”

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    3.
    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    4.
    Liquidador del Club de La Unión incauta bienes y alista remate, tras fallo del Tribunal Constitucional

    Liquidador del Club de La Unión incauta bienes y alista remate, tras fallo del Tribunal Constitucional

    5.
    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”
    Chile

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Claudia Mora, diputada electa de RN: “A Kast no le va a temblar la mano en hacer valer la ley, en eso se va a diferenciar del gobierno de Piñera”

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
    Negocios

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    “Basilea III y el rol creciente del factoring no bancario en el financiamiento pyme”

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    La Roja Sub 20 femenina sufre una dura goleada en su debut por el Sudamericano de Paraguay
    El Deportivo

    La Roja Sub 20 femenina sufre una dura goleada en su debut por el Sudamericano de Paraguay

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro
    Mundo

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió