UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

El uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero son las tipologías más utilizadas para ocultar o disimular el origen ilícito de los recursos.

Así lo reveló el último Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, documento que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elabora anualmente con la colaboración de la Fiscalía de Chile, y que busca identificar tendencias, mecanismos utilizados por los delincuentes y señales de alerta relevantes para la detección temprana del delito de lavado de activos.

El documento analizó 199 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activo para el periodo 2020-2024, en las cuales se condenaron a 363 personas en los: 229 hombres y 134 mujeres.

Según el reporte, 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos, con un total de 60.

“No obstante, el año con mayor cantidad de personas condenadas fue 2019, cuando comenzaron a sancionarse los hechos vinculados a la malversación ocurrida en Carabineros de Chile en el denominado caso Verde Austral, que derivó en 52 sentencias y 148 condenados (versus 116 en 2024)”, indicó la UAF.

Al analizar las 199 sentencias del periodo 2020-2024 se observa que el 86,9% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 10,1% corresponde a juicios orales y el 3% a procedimientos simplificados.

Los mecanismos

En el periodo 2020-2024, el narcotráfico se mantuvo como el principal delito base entre los principales delitos base identificados en las sentencias condenatorias por lavado de activos.

El reporte detalló que en los últimos años se ha observado una diversificación de los delitos que generan recursos ilícitos, con un aumento progresivo de sentencias condenatorias por corrupción, contrabando y estafa, entre otros.

Por estafa se han obtenido 7 sentencias, 4 por estafa/invasión al giro bancario, 2 por infracción a la ley de propiedad intelectual y el mismo número por contrabando, 1 por administración desleal y 1 por apropiación indebida.

En analizar en particular 174 sentencias (del total de 199) agrupadas en 103 casos, la UAF identificó los principales sectores económicos que han sido vulnerados por los lavadores para blanquear fondos ilícitos.

“Entre ellos se encuentran comercializadoras de vehículos nuevos y usados (automotoras), bancos, notarios y conservadores de bienes raíces”, indica el reporte.

Además, agregó que “es importante destacar que la inclusión de estos sectores no implica una estigmatización, sino que refleja que estas actividades fueron utilizadas indebidamente para realizar operaciones comerciales o financieras con activos provenientes de actividades ilícitas, con el objetivo de blanquearlos”.

En concreto los principales sectores vulnerados fueron: comercializadora de vehículos 77,7%, bancos 44,7%, notarios 42,7% y conservadores de bienes raíces con 38,8%.

Entre los principales mecanismos utilizados para ocultar o disimular los recursos obtenidos de forma ilícita se encuentra el uso de testaferros 73,8%; creación de personas o estructuras jurídicas 44,7%, fraccionamiento 21,4%, operaciones comerciales ficticias 11,7% y uso de profesionales legales o financieros 5,8%.

En el detalle, la UAF informó que en 12 de los 103 casos se identificaron operaciones ficticias o anormales, entre las que se encuentran compraventa ficticia o subvalorada de bienes (7 casos), contratos laborales ficticios (5 casos), otros contratos falsos (3 casos) y contratos de arriendos ficticios (1 caso).

En cuanto a la creación de personas o estructuras jurídicas, tipología que se identificó en 46 casos, la creación de sociedades de pantalla estuvo presente en 25 casos (54,3% del total), la existencia de sociedades de fachada en 20 casos (43,5%); y las sociedades de papel en 13 casos (28,3%).

Junto con ello, el reporte detalló que, en los 103 casos analizados, en 81 (78,6%) se identificó el uso de 13 tipos de productos financieros o similares.

“Entre los más frecuentes se encuentran el dinero en efectivo, las cuentas bancarias (y sus productos asociados), los créditos y los vales vista”, indica el informe.

Según la UAF, se observa que “ciertos productos financieros ya establecidos continúan siendo utilizados en mecanismos de Lavado de Activos, entre ellos las cuentas para operar con activos virtuales (billeteras, criptomonedas, entre otros), el leasing y las tarjetas de prepago”.

Conexiones internacionales

En su análisis, la UAF detalló que, del total de 103 casos analizados, se determinó la existencia de conexiones internacionales en 28 (27,2%).

“Los países con mayor recurrencia en estas conexiones fueron Bolivia, seguido de Colombia, Estados Unidos, Perú y diversas naciones europeas”, dice el reporte.

Además, precisó que estas conexiones internacionales se asocian, principalmente, con delitos precedentes de tráfico de drogas, asociación ilícita y contrabando.

En Chile, entre 2007 y 2024, se han dictado 383 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, las que involucran a un total de 750 personas naturales condenadas12 (500 hombres y 250 mujeres).