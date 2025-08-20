Un nuevo árbol para combatir el cambio climático gana Premio PwC Chile Innovación 2025

GloNi es un una nueva especie de eucalipto, un híbrido entre dos ya existentes: el Eucalyptus nitens y el Eucalyptus globulus. El nuevo árbol combina el rápido crecimiento y la tolerancia a heladas del nitens con las excelentes propiedades de la madera del globulus.

La nueva especie ya fue entregada a varios viveros locales del país, con el fin de explorar su potencial comercial y este martes fue elegido como uno de los ganadores de los Premios PwC Chile Innovación 2025.

19 Agosto 2025 Jurado en Ronda final del Premio PwC Chile Innovación 2025 Foto: Andres Perez Andres Perez

La distinción reconoce a las organizaciones que están desarrollando soluciones innovadoras con impacto positivo en la sociedad. Este premio, entregado desde 2013 por PwC Chile, busca destacar a empresas consolidadas y emergentes que están impulsando la innovación en Chile y cuenta con el apoyo académico del Instituto de Emprendimiento (IE) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo que, desde sus inicios, ha situado el emprendimiento y la innovación como un eje central en su proyecto estratégico.

El premio entrega dos ganadores: uno en la categoría Empresa Consolidada, donde el ganador fue ARAUCO (Celulosa Arauco y Constitución S. A.), que desarrolló esta nueva especie forestal, y otra categoría Empresa Emergente cuyo ganador 2025 fue Movener SpA, que desarrolló Kit Movener e-power (Software & Hardware), una alternativa de solución que permite convertir cualquier camión diésel contaminante (cualquier marca, modelo y año) en híbrido-eléctrico ecológico.

Cristián Infante, gerente general de ARAUCO explicó que la innovación es clave para generar valor económico, social y ambiental. “GloNi refleja ese propósito: una especie más productiva y resiliente al cambio climático, que además pone tecnología de punta al alcance de pequeños y medianos propietarios”, sostuvo.

Agregó que tras GloNi hay un trabajo liderado por el centro de investigación Bioforest, que desde hace 35 años impulsa soluciones que transforman el conocimiento en impacto concreto para el negocio, el país y las comunidades.

Premio de Innovación PwC 2025: Arauco y Movener fueron los ganadores

Poco antes de conocerse los ganadores, la expectativa era alta. Los nominados esperaban ansiosos la entrega de los galardones.

Llevada a cabo en el Auditorio JPOSTA (Security), ubicado en el nivel -1 del edificio de Postgrado de la Universidad del Desarrollo, el evento comenzó con las palabras de bienvenida de Renzo Corona, socio principal de PwC Chile.

“El espíritu de este premio ha sido siempre reconocer y visibilizar a las empresas que llevan la innovación en su ADN y amplificarlo para que otros también se contagien", señaló Corona.

Joaquín Lavín, director del Instituto de Emprendimiento de la UDD, explicó que la iniciativa premia a las empresas, ya sea que hayan desarrollado al interior procesos innovadores, que son empresas consolidadas, pero que innovan en sus procesos productivos, y lo hacen hasta de manera no tradicional, hasta empresas emergentes, que son nuevas y desde cero están creando un producto innovador.

Lavín considera que la innovación es buscar soluciones distintas a los problemas que enfrenta la sociedad, y normalmente son soluciones que hoy día implican cambios tecnológicos aprovechando la disponibilidad de las nuevas tecnologías. Y pueden ser cambios que modifican la calidad de vida de las personas, eso es lo importante. Y es lo que vamos a calificar hoy.

Ronda final del Premio PwC Chile Innovación 2025. En la fotografía Joaquín Lavín. Foto: Andres Perez Andres Perez

El jurado, a cargo de elegir a los ganadores, estuvo compuesto por Renzo Corona y Federico Morello de PwC; Joaquín Lavín y Vesna Mandakovic de UDD; Daniel Daccarett, Marcela Bravo, Guillermo Tagle y Soledad Onetto, entre otros.

Premio de Innovación PwC 2025: llegó el momento de la verdad

Poco antes de conocerse al ganador, los representantes de las 12 empresas finalistas, seis por cada categoría, presentaron un pitch de 3 minutos para defender sus proyectos.

Fueron pasando uno por uno, por lo que más de alguno se sintió nuevamente en la universidad, como cuando les tocó hacer el examen de grado.

Los finalistas de la categoría Empresa Consolidada fueron Amazon Web Services Chile Ltda.; BHP Chile Inc; Celulosa Arauco y Constitucíón S. A.; Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM; LATAM Airlines Group S. A. y Re-Ciclar S. A.

Mientras que en la categoría Empresa Emergente los finalistas fueron Laboratorio Kasem SpA; Movener SpA; Qurate Tech; Shinkansen SpA; Tenpo Payments S. A. y We Teche.

Las propuestas, en líneas generales, abordaron temas muy vinculados a las tendencias actuales. Por ejemplo, logística, gestión, seguridad, innovación, impacto ambiental, reducción de consumo, optimización, eficiencia y reciclaje.

Al finalizar el proceso de presentación, el jurado emitió su voto, dando a conocer a los vencedores.

Claudio Balocchi, investigador Senior Bioforest Forestal Arauco y María Soledad Vial, subgerenta de Sostenibilidad e Impacto Arauco.

Premio de Innovación PwC 2025: el otro ganador

El otro ganador de la jornada fue Movener SpA, en la categoría Empresa Emergente, gracias a su Kit Movener e-power (Software & Hardware), una alternativa de solución que permite convertir cualquier camión diésel contaminante (cualquier marca, modelo y año) en híbrido-eléctrico ecológico.

“Este premio lo vemos como un impulso para seguir creciendo en Chile y por qué no, impactar en América Latina y en el mundo con este kit de la transición que unió al mundo de la combustión con el eléctrico", dijo Gonzalo Pacheco, fundador y CEO de Movener, tras ser reconocido en su categoría.

“Para nosotros fue una gran experiencia, con un tremendo jurado, con excelentes preguntas y ojalá ver esto como integrantes de una misma cruzada de poder impactar y revertir el cambio climático haciendo más eficiente el transporte”, agregó.

Gonzalo Pacheco, CEO de Movener. Foto: Andres Perez Andres Perez

El premio PwC Chile Innovación fue creado en 2013, en el marco de los 100 años de presencia constante de PwC en el país, como una manera de contribuir e incentivar el valor y la importancia de la innovación en nuestra sociedad.

La ceremonia de premiación será el próximo jueves 16 de octubre en dependencias de Tánica.