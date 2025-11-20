Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones

SQM dio a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre de este año, reportando ganancias por US$ 404 millones entre enero y septiembre, lo que se compara favorablemente con las pérdidas por US$ 524 millones que anotó en el mismo periodo del año pasado.

En base a los resultados reportados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), obtuvo ingresos por US$3.259 millones durante los primeros nueve meses de 2025, una caída de 5% frente a los US$3.455 millones de igual lapso de 2024.

En tanto, los ingresos de litio y derivados totalizaron US$1.551 millones al 30 de septiembre, una disminución de 9% versus los US$1.709 millones registrados hace un año.

Cuánto ganó SQM y cuánto litio vendió eJORGEVILLEGAS

Un julio-septiembre histórico

Por su parte, las utilidades registradas en el tercer trimestre ascendieron a US$ 178,4 millones, cifra superior en 35,76% a los US$ 131,4 millones del mismo lapso de 2024. La mejora de estos resultados en particular se explican básicamente por los mayores precios del litio y un volumen de venta histórico, explicó la compañía.

Los ingresos de la minera no metálica ascendieron a US$ 1.173 millones en el periodo, esto es un aumento de 9% frente a los US$ 1.076 millones del tercer trimestre del año anterior.

Mientras que los ingresos de litio y derivados del tercer trimestre totalizaron US$603 millones, un incremento de 21,4% versus los US$497 millones de julio-septiembre 2024.

SQM dijo en su reporte que este trimestre ha sido el “mayor volumen de ventas de litio en nuestra historia, impulsado principalmente por un crecimiento de la demanda más fuerte de lo anticipado”.

Lo anterior provino no solo de la industria de vehículos eléctricos, sino también de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, que ya representan más del 20% de la demanda global de litio.

Cuánto ganó SQM y cuánto litio vendió. En la imagen, el salar de Atacama. eJORGEVILLEGAS

Asimismo, se registraron menores niveles de inventario en toda la cadena de suministro, lo que, junto con algunas interrupciones en el abastecimiento durante los últimos meses, contribuyó a un cambio positivo en la tendencia general de precios

“ El precio promedio realizado en nuestras operaciones del Salar de Atacama fue cercano a US$ 8,8 U/K g, lo que representa un aumento del 3,5% en comparación con el trimestre anterior. Aunque el incremento fue modesto, señaliza un cambio en la tendencia de precios en un mercado volátil”, dijo la empresa.

SQM precisó que en Australia también alcanzaron volúmenes récord de ventas y anticiparon una actividad comercial similar en el cuarto trimestre, principalmente en concentrado de espodumeno.

“La refinería de Kwinana continúa avanzando en su proceso de aumento de producción, y esperamos que opere cerca de su capacidad nominal hacia fines de 2026. Al igual que en el mercado de carbonato de litio, hemos identificado también un cambio en la tendencia que nos lleva a proyectar precios más altos en el cuarto trimestre respecto a los reportados en el tercero”, puntualizó SQM.

Pago a Corfo

A su vez, el aporte a Corfo por concepto de arriendo de pertenencias mineras en el Salar de Atacama reportado por SQM a la CMF tuvo resultados mixtos: aunque el anual sigue siendo el menor en cuatro años, desde 2021, el trimestral mejoró.

Así, el acumulado a septiembre fue de US$205 millones, mientras que en el mismo periodo de 2024 entregó US$314 millones.

Pero comparado entre trimestres a 12 meses el pago subió 4%, al pasar de US$67 millones pagados el 2024, a US$70 millones este año.

En todo caso, dicho aporte es el menor trimestral en lo que de 2025. El primer trimestre del año la compañía pagó US$73 millones y el segundo US$71 millones.