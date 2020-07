Vicepresidente de la operadora de casinos Boldt y licitación: “Es un grave error iniciar un proceso ilegal”

Esta semana, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicó las bases de la nueva licitación de casinos. El proceso ha sido duramente criticado por los actuales operadores, quienes piden que se realice de acuerdo con las reglas establecidas cuando se otorgaron las concesiones, que les daba un derecho preferente en la renovación. El vicepresidente del grupo Boldt -que opera el casino de Ovalle-, Antonio Eduardo Tabanelli, aborda la situación y entrega su opinión sobre la reapertura y el juego online.

Se publicaron las bases de la nueva licitación. ¿Cuál es la sensación que tienen ahora?

-Teníamos la esperanza de que la Superintendencia y la Subsecretaría de Hacienda tomarían en cuenta nuestro planteamiento, pero lamentablemente eso no fue así. Creemos que es un grave error iniciar un proceso que claramente es ilegal y que daña fuertemente a la industria, su empleo y la confiabilidad de Chile como un país serio donde se puede invertir.

La Subsecretaría de Hacienda llamó al diálogo, pero la Asociación dijo que no están dadas las condiciones para sentarse a conversar, ¿por qué?

-Nos parece que el llamado a conversar después de dar inicio a un proceso de licitación controvertido no es el modo de cómo se deben hacer las cosas. Tuvo suficiente tiempo para hacerlo antes y no al momento de comunicar las bases.

¿Ustedes recurrirán al Ciadi?

-Nosotros vinimos a Chile a invertir, crear empleos y aportar con nuestra experiencia en el rubro de la entretención y turismo. Generamos un proyecto de excelencia en la IV Región, que contribuye al desarrollo comunal y regional. No vinimos a Chile a litigar, pero frente a la decisión de la Superintendencia de Casinos de abrir un proceso de licitación, que no respeta las normas por las cuales nos adjudicamos el Casino de Ovalle, tuvimos que instruir a nuestros abogados para dar curso a las acciones legales. No nos queda otra opción frente a un acto ilegal de la autoridad que no respeta las reglas con las que se nos invitó a invertir en Chile.

¿Cuál cree que es la motivación de la SCJ en la interpretación que hace de la ley?

-No llego a comprender el motivo por el cual lo hace, porque además es un camino que ya ha fracasado, es decir, las licitaciones municipales fue algo por el estilo y no tuvieron éxito. Esto es repetir el fracaso.

¿Cuáles son los riesgos de que la licitación se lleve a cabo?

-Es que aparezcan ofertas temerarias, que lleve a la rastra a un concurso de precios donde uno va a ofertar algo con tal de no perder la inversión que uno ya tiene, va a tratar de mantenerla, pero va ser un negocio que no va a tener una rentabilidad o van a ser proyectos que no se van a poder mantener en el tiempo, y mientras tanto, el trabajo de empresas que han invertido, se tira por la borda. Creo que va a ser un muy mal antecedente para cualquier inversionista extranjero de concurrir a un país.

La reapertura, ¿se hará con la misma dotación que tienen hoy?

-Lleva mucho tiempo preparar gente para trabajar en esta actividad. Esta es una circunstancia transitoria y desligarse de personal es una pérdida de capital muy importante. Por supuesto que uno trata de hacer los mejores esfuerzos y de llegar a los mejores acuerdos, pero la variable de ajuste no es el recurso humano en este caso.

¿Cómo ven la reapertura?

-Entiendo que será progresiva y, de hecho, ya lo tenemos organizado con turnos de trabajo, con mucho control en el ingreso, sanitización, control de cantidad de gente, aumentar la ventilación de los espacios, porque son cerrados, y concientización de la gente.

¿Creen que se debiera avanzar en el juego online?

-El juego online existe en casi todos los lugares del mundo y prohibirlo no es evitar que la gente juegue, creo que lo más inteligente es regularlo y que haya limitaciones razonables al acceso.