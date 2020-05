Vuelven a la carga: 47 diputados de oposición persisten en la idea de derogar el decreto de ley que sostiene a las AFP

Una amplia parte de la oposición en el Congreso persiste en su idea de nacionalizar las AFP.

Si bien esta semana sufrieron un revés, dado que la Cámara de Diputados declaró inadmisible el proyecto de ley sobre este tema que impulsó la diputada Camila Vallejo (PC), ahora un grupo de parlamentarios vuelven a la carga.

Se trata de 47 diputados de oposición, quienes suscribieron una carta que respalda la derogación del Decreto de Ley 3.500 de 1980 que consagra a las AFP.

En la misiva, los congresistas respaldan la decisión que cinco senadores -encabezados por Alejandro Navarro (PRO)- presentaran para avanzar en la derogación del D.L 3.500 y dar paso a la brevedad a un debate sobre un nuevo sistema público de seguridad social para Chile.

“Son cuatro décadas desde su implementación y los resultados son irrefutables. Este sistema no sirve para nuestro país, fracasó socialmente y no garantiza pensiones dignas y suficientes. Un sistema de pensiones debe medirse en función de su misión propia, es decir,otorgar pensiones que signifiquen un amparo económico suficiente por medio de pensión en la vejez, invalidez y muerte. En estos tres propósitos las AFP no cumplieron dicho objetivo. Hoy, un número considerable de pensionados se debate en el umbral de la pobreza y lo que es peor, las futuras generaciones están condenadas a una situación similar e incluso peor”, sostienen en la carta.

Por lo anterior, agregan que “teniendo claro que esta demanda ha sido levantada por muchos años por la ciudadanía, parece pertinente no dilatar más la decisión y abrir inmediatamente el debate sobre un nuevo sistema, que respeta absolutamente el ahorro de cada uno de los actuales afiliados y se complemente con un nuevo ahorro solidario, que permita pagar pensiones suficientes y dignas a todos y todas las chilenas”.

Debatir sobre el sistema de pensiones “desde cero”

La diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, sostiene que “hemos firmado esta declaración (…) porque el debate sobre las pensiones no ha concluido en absoluto”. Añade que en esta crisis sanitaria y económica “se han develado los problemas que existen a la luz del sistema de pensiones de capitalización individual que tenemos, que deja a cada uno rascándose con sus propias uñas y con una baja en los fondos de pensiones”.

Por lo anterior, la congresista sentencia que “no se puede esconder este debate, tenemos que enfrentarlo y responderle a los jubilados de hoy y el futuro. Por eso tenemos que presentar las distintas opciones que existen, con un debate que parta de cero, no sobre el sistema actual y que pueda entregar pensiones dignas a las chilenas y chilenos”.