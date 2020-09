Científicos furiosos con ganaderos del sur: 43 investigadores de 12 países firman carta contra agricultores que piden quitar condición de especie protegida a loros chilenos

La catastrófica pandemia a nivel global también ha dejado de manifiesto el gran impacto humano sobre la naturaleza, siendo nuestra actividad la causa última de la pandemia. Así, en la medida que el humano confinado ha cedido espacio a la fauna silvestre, en todo el mundo se ha observado como ésta empieza a ocupar espacios que antes parecían exclusivamente humanos.

En Chile existen cuatro especies de loros nativos: el periquito cordillerano (Foto A), el tricahue (Foto B), la cachaña (Foto C) y el choroy (Foto D), especie que existe solamente en nuestro país.

Con preocupación observamos nuevamente, el pasado 11 de agosto, como algunos agricultores, representados por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Los Ríos, solicitaron a la autoridad remover la condición de especies protegidas a choroyes y cachañas, aludiendo a que producen pérdidas económicas. Ellos perciben que hay demasiados loros y los responsabilizan de mermas en cultivos, además de generar un riesgo de transmisión de enfermedades a lecherías.

Conscientes de que el esfuerzo mancomunado de profesionales e investigadores estudiosos de nuestra biodiversidad, ha permitido la lenta recuperación de contadas poblaciones de loros protegidos entendemos que, en algunos casos, se pueden generar conflictos.

Reconocemos también que la seguridad alimentaria es central en el bienestar de nuestra sociedad, así como en la actividad económica. Sin embargo, rechazamos que se impulsen iniciativas de control poblacional para especies protegidas en Chile, sin contar con parámetros objetivos, ni criterios técnicos científicamente establecidos.

Por estos motivos, solicitamos que:

-Cualquier iniciativa de cambio normativo, tal como la propuesta por agricultores y ganaderos de Los Ríos, se sustente en evidencia científica.

- Las autoridades dispongan recursos para llevar adelante estas investigaciones para buscar comprender de mejor forma nuestro entorno natural y los beneficios y conflictos entre la biodiversidad y la producción agrícola.

Pese a que nuestros loros nativos están protegidos por la Ley de caza 19.473 y su reglamento, como benéficas para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales, seguimos atestiguando cómo éstos son continuamente envenenados, cazados, capturados para mascotas y eliminados. Estas aves son parte de nuestro patrimonio natural y tienen un probable rol de controlador de plagas como ha sido encontrado en otras partes del mundo. Por último, los coloridos y carismáticos loros, al igual que todas las aves, producen un bienestar al ser humano a través del disfrute de su observación en vida libre, de manera que su presencia, además, contribuye con la creciente economía basada en el turismo de naturaleza.

Este documento lo firman científicos chilenos y de México, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, España, Nicaragua, Puerto Rico, Alemania y Ghana, dedicados al estudio de la naturaleza y en especial de los loros. El conflicto entre agricultura y estas aves también ocurre en otras partes del planeta y creemos que es posible aprender de ello.

Científicos firmantes:

