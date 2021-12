FDA aprueba el primer medicamento que previene el Covid-19 dirigido a algunos pacientes que no se puede vacunar

Se llama Evusheld. Se trata de una combinación de anticuerpos de acción prolongada (ACAP), desarrollada por la farmacéutica Astrazeneca y que ahora ha recibido autorización para uso de emergencia (AUE) en Estados Unidos para la profilaxis previa a la exposición (prevención) de Covid-19.

La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) otorgó la autorización de este fármaco para profilaxis previa a la exposición, (como prevención) de Covid-19, la enfermedad producida por el virus Sars-CoV-2.

Por ahora, la combinación de tixagevimab y cilgavimab se autorizó su uso en adultos y adolescentes (de 12 o más años que pesen 40 kg o más) con compromiso inmunitario de moderado a grave debido a una condición médica o medicamentos inmunosupresores y que pueden no tener una respuesta inmune adecuada a la vacunación contra el Covid y para aquellas personas a las que no se recomienda la vacunación.

El doctor Myron J. Levin, profesor de Pediatría y Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, e investigador principal del estudio Provent que permitió esta aprobación señaló que “millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo siguen corriendo un riesgo serio de contraer esta enfermedad porque sus sistemas inmunes no generan una respuesta inmune suficiente, incluso después de haber recibido todas las dosis recomendadas de la vacuna. Me entusiasma poder ofrecer a mis pacientes Evusheld como una nueva opción de fácil administración que brinda protección duradera que les puede ayudar a regresar a sus vidas cotidianas”.

Brian Koffman, médico cirujano, catedrático, y cofundador, vicepresidente ejecutivo y director médico del CLL Society (Sociedad de Lucha Contra la Leucemia Linfocítica Crónica, por sus siglas en inglés), dijo: “Una de las primeras preguntas que me hacen los pacientes es “¿Cuándo puedo volver a abrazar a mis nietos?”. Como médico e individuo con sistema inmune debilitado, me llena de esperanza saber que Evusheld estará próximamente disponible para aquellos que no puedan contar solamente con la vacuna para obtener la protección que necesitan”.

Beneficiados

Se estima que cerca del 2% de la población mundial corre un mayor riesgo de presentar una respuesta inadecuada a la vacuna contra Covid-19. Alrededor de 7 millones de personas en Estados Unidos están inmunocomprometidas y podrían beneficiarse de Evusheld para la profilaxis pre exposición al virus. Esto incluye pacientes con cáncer sanguíneo u otros tipos de cáncer que están en tratamiento con quimioterapia y aquellos que toman medicamentos después un trasplante de órganos o que toman inmunosupresores para tratar condiciones como esclerosis múltiple y artritis reumatoide

El actual estudio de prevención previa a la exposición de fase3 llamado PROVENT, ha demostrado una reducción estadísticamente significativa (77% en el primer análisis, 83% en el análisis de seis meses) en el riesgo de desarrollar enfermedad sintomática en comparación con el placebo. Se necesita seguimiento adicional para establecer la duración total de la protección proporcionada por Evusheld.

También se están realizando nuevos estudios para tener información acerca del impacto de la nueva variante Ómicron (B.1.1.529) frente a Evusheld. Hasta ahora, las variantes que ya estaban en circulación han logrado ser neutralizadas por esta combinación de anticuerpos.