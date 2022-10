Fin de las mascarillas: Qué hacer con un niño que no quiere ir a clases por miedo a mostrar la cara o contagiarse

Luego de dos años de restricciones por la pandemia, Chile finalmente avanza a la fase de Apertura del plan “seguimos cuidándonos” que comenzó a regir el primero de octubre. Un conjunto de medidas fueron anunciadas por el Ministerio de Salud, para la flexibilización de las restricciones sanitarias contra el Covid-19.

Entre las medidas más destacadas está la eliminación del uso de la mascarilla, la que ahora ya no será obligatoria, salvo para las personas que acudan a cualquier tipo de consulta en un establecimiento de salud.

Sin embargo, la autoridad sanitaria recomendó mantener su uso en personas que cursen síntomas respiratorios cuando deban visitar centros de larga estadía, además de transportes colectivos, públicos y privados. De esta forma, ya no será obligatorio su uso en otros lugares, como el transporte público, centros comerciales y establecimientos educacionales.

En estos últimos, el Ministerio de Educación aclaró que a partir del 1 de octubre no existirán aforos en las salas de clases y habrá cambios en la definición y acciones ante alerta de brotes, pero se mantendrán las medidas de prevención como el lavado de manos, la ventilación, y el aislamiento de casos sospechosos y confirmados.

Sin embargo, la mascarilla que ha protegido a niños y niñas durante estos dos años de pandemia no es tan sencilla de quitar, y muchos padres, madres, apoderados y profesores indican que sus niños y niñas no quieren ir al colegio por miedo a contagiarse, o incluso, sienten vergüenza de mostrar la totalidad de su rostro.

Alumnos del colegio Patricio Makis de Padre Hurtado regresan a clases. Foto: Karin Pozo/AGENCIAUNO

Según algunos psicopedagogos, ante la noticia del no uso de mascarilla en los colegios los alumnos han evidenciado su temor de sacarse la protección facial.

La Dra. Leonila Ferreira, Jefa de UPC Adulto de la Clínica Biobío comenta que el uso de mascarilla siempre ha sido “una excelente arma” para protegernos del contagio, y luego de dos años de pandemia “efectivamente es un signo de protección para muchas personas”.

“Del punto de vista psicológico, la pandemia y el aislamiento nos tocó bastante fuerte a todos y sobre todo a los niños ya que tuvieron un distanciamiento social no adecuado obviamente para la edad en la cual debe establecer ciertos lazos sociales”, explica la Dra. Ferreira.

Ante la pregunta de ¿qué se puede hacer con aquellos alumnos que no quieren regresar a clases sin la mascarilla por temor a contagiarse?, la doctora es enfática en que no se puede obligar al niño o niña a dejar la protección si ellos no lo prefieren, y debe permitírseles usarla si así se sienten más cómodos y seguros con ella, ya que no existe una obligación al no uso de esta.

Jennifer Conejero, psicóloga infanto juvenil de la Clínica Santa María, comenta que en el caso de estos niños y niñas que no quieren exponerse al contagio, se debe trabajar en que dejen la mascarilla de manera paulatina: “Primero con los grupos de amigos en el colegio, luego en la clase y posteriormente en disertaciones o presentaciones grupales. En paralelo, se debe fortalecer la autoestima de niños y niñas”

La Dra. Ferreira complementa diciendo: “Es muy probable que lentamente estos niños, cuando vean las facilidades que dan y que otros niños están sin mascarillas, ellos vayan adoptando este paso social y cuando se den cuenta de que no hay mayores enfermedades y todos lo vayamos viendo un poco más relajado al disminuir los aforos, esto se vaya volviendo lentamente a la normalidad”.

Lo mismo se aplica al niño o niña que no quiere dejar la mascarilla por inseguridad con su rostro o imagen. La mascarilla ha permitido en muchos casos tapar rostros, disimular defectos y ocultar personalidades más tímidas, y la psicóloga infanto juvenil de Vidaintegra, Karina Navarro explica desde su experiencia que esto ha generado problemas relacionados con la imagen, " e incluso hay un aumento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA)”.

Pese a ser una gran opción, el retorno a clases genera diversas opiniones entre los padres de los alumnos.

En Chile, según un estudio de la Defensoría de la Niñez de mayo de 2022, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes tiene algún problema de salud mental, y en términos etarios, los niños y niñas de entre 4 a 11 años son los que más presentan trastornos (27,8%), y le siguen los adolescentes de entre 12 y 18 años (16,5%).

En este contexto, la psicóloga Jennifer Conejero comenta la importancia del trabajo en conjunto entre la familia y el colegio. “La familia debe inculcar respeto por los otros, conversar respecto a los cambios que pueden haber tenido los compañeros en este tiempo y los profesores en el colegio, por su parte, también deben promover el respeto a los otros y acompañar en este proceso”, señala la psicóloga Conejero.

Los confinamientos y cambios en los colegios provocaron que en jóvenes y niños nacieran inseguridades relacionadas con el autoestima y la confianza en sí mismos.

En ese sentido, Karina Navarro invita a los padres y madres a comenzar procesos terapéuticos con sus niños y niñas si evidencian que estos están pasando por el miedo de quitarse la mascarilla. La terapia aumentaría su confianza, estimularía sus personalidades, cualidades y virtudes “que van más allá del rostro”.

Si son los padres o madres los que no quieren que sus niños dejen la mascarilla en el colegio, Jennifer Conejero dice que es importante que revisen la información respecto al porqué se tomó la decisión de dejar las mascarillas en el colegio. “Informarse y conversar en familia de estos temas es fundamental para disminuir los temores al respecto y llegar a acuerdos que sean saludables para la familia” finaliza.