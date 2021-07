Generación Covid: embarazo, parto y vida postnatal en la pandemia

¿Cómo fue estar embarazada, dar a luz y cuidar a un bebé en medio de una pandemia? Para este artículo de Insights, el fotógrafo e investigador de culturas visuales James Clifford Kent se asoció con la psicóloga del desarrollo Sarah Lloyd-Fox para escribir sobre lo que aprendieron de las personas que conocieron mientras realizaban sus proyectos de investigación. James comienza la historia con una visión muy personal del tema.

La pandemia hizo que traer un bebé al mundo fuera un desafío aún mayor para todos los padres nuevos y futuros. Como fotógrafo e investigador de culturas visuales, me di cuenta de que esta también sería una oportunidad única para capturar cómo las restricciones de Covid y los bloqueos sin precedentes impactaron esta experiencia que me cambió la vida y la de mi pareja.

Comencé a fotografiar nuestro viaje poco después de que obtuviéramos una prueba de embarazo positiva en noviembre de 2019. El plan era documentar el embarazo de Charley, pero el proyecto creció rápidamente a medida que exploré el efecto del Covid-19 en nuestra experiencia.

Sin embargo, podría haber sido tan diferente. Habíamos planeado tener un parto en casa debido a las restricciones de Covid sobre las parejas de nacimiento. Pero Charley terminó siendo inducida en el hospital y tuvo que dar a luz sola durante la noche en la sala de atención prenatal. Nuestra comadrona de parto en casa y yo llegamos justo a tiempo para ver nacer a mi hija. Charley recibió apoyo por teléfono de su doula (una persona que apoya a una madre durante el embarazo y trabajo de parto) y utilizó las técnicas de parto que había aprendido en tutoriales en línea durante su embarazo.

Ella dijo: “Me sentí confundida y angustiada durante el trabajo de parto y conté los minutos hasta que volviera a ver a James y a mi partera. Tan pronto como los vi, supe que todo estaría bien y que finalmente recibiría el apoyo que tanto necesitaba.”

Momentos después del nacimiento de nuestro bebé, la partera me pidió que oprimiera el botón de alarma de emergencia. Una sirena sonó inmediatamente y segundos después el personal del hospital llenó la habitación. Charley fue trasladada de urgencia al quirófano después de experimentar una hemorragia obstétrica importante y de repente nos separaron. Afortunadamente, ella había extraído mucho calostro (la primera forma de leche materna) y pude alimentar a nuestra nueva bebé con una jeringa.

Esta vez en el área de recuperación es un recuerdo borroso. Recibí actualizaciones de parteras y cirujanos que iban y venían del quirófano mientras otros socios se reunían con las mujeres y sus bebés. Una partera me reconoció detrás de mi máscara y me tranquilizó mientras cuidaba a nuestra hija.

Inmediatamente después del nacimiento tomé una fotografía de Charley con nuestro bebé recién nacido y nuestra partera. Más tarde se compartió ampliamente en Instagram y comencé a recibir cientos de mensajes de otras personas que querían contar sus propias historias sobre lo que era tener un bebé bajo las restricciones de una pandemia. Una mujer, Stacey (35 años, de Londres) me dijo que se sentía como si hubiera “dado a luz a un bebé secreto, a puerta cerrada”.

Y así nació el proyecto Pregnant in a Pandemic: para dar voz a personas como Stacey. Un registro visual de lo que estaban pasando los padres nuevos y futuros que vivían en Londres y el impacto que Covid-19 ha tenido en sus experiencias. Han compartido retratos y testimonios sobre el amor, la pérdida y la supervivencia frente a la adversidad, así como experiencias personales de hitos clave del desarrollo y la familia.

Una “cascada de preocupaciones”

Mientras James comenzaba a documentar la vida de las familias a través de la fotografía, Sarah y su equipo realizaban encuestas y recopilaban datos.

Como madre y psicóloga del desarrollo, el comienzo de la pandemia también me provocó una cascada de preocupaciones. Para muchos, el nacimiento de un bebé es el comienzo de una red de relaciones y conexiones positivas que van mucho más allá de las de un hogar. Pero a medida que la pandemia nos encerró en un nuevo mundo socialmente restringido, quería averiguar qué preocupaciones imprevistas estaban experimentando quienes atravesaban embarazos, partos y paternidad temprana.

¿Y el bebé? Cuando todo su mundo se convirtió en solo su hogar, ¿brindó esto la oportunidad de relaciones más cercanas y un mejor desarrollo temprano, o también hubo riesgos inherentes a este panorama cambiado?

Nuestro grupo de investigación en la Universidad de Cambridge y los Hospitales de la Universidad de Cambridge estableció el estudio en línea Covid en el contexto del embarazo, la infancia y la crianza de los hijos (CoCoPIP) para comprender mejor y apoyar a las familias. Hasta ahora han participado más de 2.500 futuros padres y nuevos padres. Muchas de sus historias guardan un sorprendente paralelismo con las experiencias de las familias que se acercaron a James.

Nuestro trabajo se ha alineado a través de nuestro deseo común de proporcionar una plataforma para las familias de la “generación Covid”. Estas son solo algunas de esas voces.

Parto en aislamiento

Bisma tiene 34 años. Rompió aguas prematuramente a las 22 semanas del día en que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 como una crisis sanitaria mundial. Nadie más podía estar con ella en el hospital, y como ya había experimentado una pérdida en embarazos anteriores, las decisiones sobre cómo manejar este embarazo quedaron en manos de ella.

Bisma con su hijo Azlan. Foto: James Clifford Kent.

Le dijeron que podía dar a luz en 48 horas a un bebé que tenía solo un 1% de posibilidades de supervivencia. Azlan nació a las 32 semanas y ahora es un niño sano de un año.

Bisma dijo: “Me asignaron una partera de duelo a las 22 semanas y a mi esposo no se le permitió quedarse conmigo. Pasé tres días sola en una sala de partos de duelo. Todavía podía sentir al bebé pateando y mi fe era fuerte. Me negué a tomar la tableta para inducir el parto y llevé a mi bebé durante otras diez semanas. Azlan estuvo en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) durante siete semanas mientras hice amigos para toda la vida: me tomaron de la mano, secaron mis lágrimas y me dieron esperanza“.

La sensación de aislamiento de Bisma se alinea fuertemente con los hallazgos de las primeras 500 mujeres embarazadas en el estudio CoCoPIP. Durante 2020, un tema común fue la forma en que los cambios en la prestación de servicios de salud aumentaron los niveles de ansiedad de los padres y la sensación de no recibir apoyo.

En repetidas ocasiones, las mujeres comentaron sobre la ansiedad aguda de tener que asistir solas a las citas prenatales o por teléfono o videollamada, y la ansiedad crónica asociada con la incertidumbre de si tendrían que dar a luz en el hospital sin la presencia de familiares o amigos. Se ha informado sistemáticamente que los servicios prenatales y de maternidad para futuros padres se ven afectados de manera desproporcionada por los requisitos de distanciamiento social establecidos en todo el mundo (Human Rights in Childbirth, 2020).

Por ejemplo, hubo un aumento de cuatro veces en los mortinatos (bebé que muere en el útero durante las últimas 20 semanas del embarazo) observados en una muestra de 1.681 nacimientos en Londres entre febrero y junio de 2020. Esto se atribuyó a la falta de atención prenatal preventiva.

Tres embarazos en pandemia

Izzy (31 años, Londres) es maestra de escuela. Estuvo embarazada tres veces durante la pandemia y está esperando su primer hijo este verano.

Ella nos dijo: “Siempre he estado familiarizada con el embarazo y la pérdida de un bebé, ya que mi primer recuerdo es el nacimiento de mi hermana sin vida. A pesar de esto, nunca me hubiera imaginado quedar embarazada tres veces en 2020 y perder dos de ellas durante una pandemia. Descubrí que mi primer bebé había muerto durante una exploración. Estaba completamente sola ya que a mi esposo no se le permitía ingresar al hospital y no había ningún seguimiento físico o mental. No saber el porqué fue lo más difícil”.

Izzy durante la pandemia debió sufrir dos abortos espontáneos. Foto: James Clifford Kent.

Izzy habló sobre cómo el aborto espontáneo sigue siendo un tema tabú. La mayoría de la gente no quería hablar con ella al respecto o simplemente no sabía cómo. Se encontró apartándose de los grupos pero tuvo que seguir trabajando. Ella investigó mucho antes de ver a su médico de cabecera y él accedió a recetarle progesterona, una hormona que ayuda a mantener el embarazo, a pesar de afirmar que “solo” había sufrido dos abortos espontáneos. Ahora, en el tercer trimestre (en julio de 2021), está tan agradecida de no haber aceptado un “no” por respuesta.

Añadió: “Tomo cada día como viene, aferrándome a la esperanza de estar a solo unos meses de tener a mi bebé sano en mis brazos”.

Los comentarios de Izzy ilustran cómo las restricciones sociales relacionadas con la pandemia no solo han generado nuevas fuentes de ansiedad, sino que también han magnificado los desafíos existentes en la sociedad. Su descripción del aborto espontáneo, la pérdida y el tabú del dolor resonará.

Mucha gente estará familiarizada con esta historia. Muchos de nosotros tendremos amigas y familiares que hayan tenido un aborto espontáneo o hayan tenido problemas para quedar embarazadas. Sin embargo, el aborto espontáneo y la muerte neonatal sigue siendo un tema envuelto en silencio. La atención y el apoyo inadecuados persisten tanto en los países de ingresos altos como en los de bajos ingresos, incluso el lenguaje utilizado en torno al aborto espontáneo y la muerte fetal puede ser traumático (un “cuello uterino incompetente”, por ejemplo). El estigma, el fatalismo y las desigualdades que rodean a los mortinatos y los abortos espontáneos deben ser una prioridad para la acción.

Una pérdida

Nicole (38 años, Londres) sufrió un aborto espontáneo cuando llegó la segunda ola de la pandemia. Con su familia viviendo fuera del Reino Unido, se sentía aislada de las personas que la amaban e ignorada por el sistema diseñado para apoyarla.

“Fui a hacerme una ecografía de emergencia. Mi compañero caminaba por el estacionamiento mientras yo estaba sentada en la sala de espera sangrando a través de mis pantalones de chándal. Había otra mujer allí. Nos miramos, a dos metros de distancia, rostros oscurecidos por máscaras pero ojos llenos de lágrimas. Entre nosotros pasó un reconocimiento silencioso de que éramos dos mujeres que experimentaban el mismo trauma”.

Nicole experimentó de primera mano la frialdad del sistema de salud en pandemia cuando sufrió un aborto. Foto: James Clifford Kent.

“La partera que me había visto una vez antes estaba allí para el turno de emergencia. Su hija y yo compartimos el mismo nombre, así que ella se acordó de mí. Ella me dijo que no había latido del corazón. Ella me preguntó si tenía preguntas. No tenía forma de formar palabras. Sin mi socio allí, no tenía tierra bajo mis pies”.

“Me di cuenta de que quería consolarme, pero no podía arriesgarse demasiado al contacto, ya que no estaba usando el PPE (equipo de protección personal) completo. Además, no tenía tiempo, tenía que seguir adelante, presumiblemente a la otra mujer en la sala de espera”.

Las experiencias de Nicole e Izzy sobre la atención médica se hacen eco de las voces de muchos padres en nuestros dos estudios. De manera abrumadora, las mujeres se han sentido inadecuadamente apoyadas con respuestas en gran medida negativas o de tono neutral y solo alrededor del 20% contienen comentarios positivos.

Si bien nuestros padres a menudo destacaron la falta de simpatía de los trabajadores de la salud, muchos, como Nicole, simpatizaron con el personal de salud y contextualizaron esta falta de simpatía como una consecuencia de las restricciones relacionadas con Covid. Una madre del estudio CoCoPIP, al enterarse de que tendría que dar a luz sola, se sintió fortalecida por la simpatía de su partera.

Ella dijo: “Esto fue un shock para mí y tuve una respuesta muy emocional. Ella también estaba molesta por esto. Aprecié que esto estaba fuera de su control y que no había nada que pudiera hacer, realmente aprecié su respuesta empática, me sentí menos sola en ese momento”.

Mi experiencia de convertirme en madre primeriza durante la pandemia me ha inspirado a educarme y desarrollar aún más mi práctica. Al regresar a la primera línea de la licencia por maternidad, quiero estar lista para enfrentar los nuevos desafíos que el Covid-19 ha traído con una comprensión de lo que han pasado las personas.

El suicidio del padre

Alanya (24 años, Londres) perdió a su pareja repentinamente justo antes de su exploración de 20 semanas y dio a luz al comienzo del primer encierro.

Alanya debió sufrir la pérdida de su pareja mientras cuidaba a su hijo recién nacido en pandemia. Foto: James Clifford Kent.

Ella dijo: “Justo después de dar a luz, las enfermeras me dijeron que el país se había cerrado. Estaba sola en la sala con el bebé y estaba aterrorizada. Fue un gran alivio regresar a casa con él, pero ese primer encierro fue realmente difícil. Sólo éramos nosotros dos. No podía dormir y se volvió insoportable”.

“Mi salud mental se deterioró rápidamente y terminamos pasando tres meses en una unidad para madres y bebés. Fue una experiencia bastante positiva. Estábamos rodeados de personal, nuevas mamás y sus bebés de todos los ámbitos de la vida. Ahora vivo en un lugar nuevo y he vuelto a mi antiguo trabajo. Mi bebé Casper irá a la guardería al final de la calle y estoy rodeada de amigos. Los últimos 12 meses han sido muy duros, pero puedo sentir que el sol vuelve a brillar”.

Mientras el mundo estaba sacudido, traumatizado y al revés, Alanya ya estaba pasando por su propio trauma personal durante el embarazo. Su pareja se había quitado la vida, dejando a Alanya y su bebé por nacer en una posición extremadamente vulnerable mientras ella se ocupaba de su dolor y su bienestar emocional.

El duelo durante el embarazo también puede provocar cambios físicos como un aumento de las hormonas del estrés, problemas para dormir, malestar físico para la madre, que a su vez se han relacionado con pequeños efectos negativos en el parto (menor peso al nacer y mayor probabilidad de una cesárea). Algunos investigadores han relacionado el dolor durante el embarazo con los impactos en la salud mental posterior del niño, mientras que otros no han encontrado ningún impacto en la vida adulta. El impacto a largo plazo para el niño es una historia compleja.

Además del acceso a apoyo adicional para la salud mental, el tiempo de Alanya en una unidad para madres y bebés les brindó a ella y a su bebé en crecimiento una experiencia casi única en el Reino Unido durante el primer encierro. Vivió, durante un tiempo, en una familia comunitaria de personal de apoyo de atención médica y madres y bebés, quienes, por lo tanto, pudieron apoyarse, aprender y socializar entre ellos en un momento en que otros estaban aislados y, a menudo, solos.

No se puede subestimar la importancia de que los bebés tengan vínculos positivos, vínculos más fuertes e interacciones sociales más positivas con sus cuidadores para su supervivencia y desarrollo saludable .

Alanya agregó: “La gente tiende a ver, escuchar, lo que hemos pasado y entrar en pánico. Ha habido tiempos desafiantes, pero lo estamos haciendo bien. Casper está feliz y tiene un desarrollo superior. Hemos recibido un buen apoyo, pero otras personas no tienen tanta suerte”.

Apoyo para la salud mental

Sarah (34 años, Londres) dijo que nunca olvidaría la expresión de desconcierto en el rostro de su pareja mientras la llevaban enérgicamente en brazos de su hija, poco después de un parto largo y traumático. Encapsuló su experiencia de la pandemia.

Sarah debió convivir con depresión mientras se convertía en madre. Foto: James Clifford Kent.

Se sentía perdida, sola y sin el apoyo que necesitaba debido a las restricciones de maternidad de Covid y un sistema de salud sobrecargado. Ella dijo:

“Experimenté un breve episodio de depresión cuando me mudé por primera vez a Londres a los 24 años y estaba aterrorizada de sentirme así de nuevo con un nuevo bebé. Hice todo lo que pude para proteger mi salud mental y darnos el mejor comienzo posible como una nueva familia. A pesar de mis mejores esfuerzos, nunca podría haber predicho la pandemia. Asistí a las citas con la partera y a los escáneres sola, pasé las noches con el bebé en el hospital sin mi pareja y ningún visitador de salud nos revisó”.

Sarah era muy consciente de la necesidad de apoyar su propia salud mental durante su embarazo para tener una experiencia positiva cuando naciera su bebé. Su postura intuitiva para proteger a su familia fue un paso importante. Se ha demostrado que la ansiedad, la depresión y el estrés de los padres durante el embarazo y el período posnatal tienen un impacto de gran alcance.

Los problemas de salud mental pueden desencadenar cambios fisiológicos (hormonas del estrés) y sociales (interacciones entre los padres y el bebé) tanto en el padre como en el feto, el bebé o el niño/niña. Se ha demostrado que el entorno prenatal de los bebés de madres con ansiedad o depresión tiene un impacto en el desarrollo temprano del cerebro.

Los estudios han demostrado que los bebés de madres deprimidas pueden tener tasas más bajas de comportamiento interactivo, menor concentración y mayores respuestas negativas con extraños. Cuando son mayores, los hijos de madres con depresión posparto también tienen más probabilidades de experimentar depresión o un rendimiento académico más bajo a la edad de 16 años .

La doctora del NHS Larisa Corda nos describió cómo, durante la pandemia, “las mujeres han tenido que tomar decisiones frente a la fatiga, el agotamiento, la rabia, la desesperación y un nivel de ansiedad que nunca antes habíamos visto. Ha hecho que muchos se sientan asustados por ellos mismos y sus bebés, temerosos de ir al hospital y traumatizados por la sensación de aislamiento“.

Aprendizaje

Se podría pensar en el nacimiento como el cambio más dramático en el medio ambiente que experimenta un bebé en su vida. Un momento crucial en un viaje iniciado meses antes, donde innumerables experiencias ya han afectado el crecimiento y desarrollo de un bebé durante el embarazo.

Estos eventos en cascada están marcados por el nacimiento mismo, antes de que toda una nueva serie de experiencias y factores continúen dando forma al comportamiento temprano de un bebé. Y como consecuencia de cada nueva vida, surgen ondas de cambios en la vida de la familia que los apoya.

Muchas de las dificultades que enfrentan las familias embarazadas que tienen un bebé durante la pandemia han acentuado las desigualdades existentes en las experiencias prenatales y posnatales en todo el Reino Unido.

Y el propio informe del gobierno del Reino Unido sobre el agotamiento del personal del NHS y de la asistencia social ha destacado que la escasez de personal se ha visto agravada por la pandemia.

Nuestros proyectos están documentando las consecuencias de la vida real que se derivan de estos problemas, así como las dificultades, el coraje y la resistencia que las familias están mostrando frente a la adversidad. Tenemos la intención de dar voz a las familias de la “generación Covid” durante los meses y años venideros y esperamos que estas historias, y los datos de investigación generados por ellas, sean una fuerza para el cambio en estas áreas más vitales.

* James Clifford Kent es profesor titular de la Universidad Royal Holloway de Londres

* Sarah Lloyd-Fox es investigadora del Departamento de Psicología, Universidad de Cambridge