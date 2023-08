Hasta 43°C: estudio anticipa que Santiago y zona central vivirán el verano más caluroso de la historia

Durante el próximo período de primavera – verano se prevén temperaturas máximas en la zona central del país que podrían alcanzar, incluso, los 41°C o 42 °C en Chillán y Los Ángeles, con los subsecuentes riesgos para la población y el ecosistema.

Así lo establece una investigación proyectiva sobre los escenarios de eventos cálidos y olas de calor realizado por Patricio González, académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca.

Según el investigador, el análisis que se centra en las ciudades de Santiago, Talca, Chillán y Los Ángeles, detalla que, “este verano 2023-2024 debiera ser, según el modelo climático CITRA, uno de los más calurosos en cuanto a temperaturas máximas extremas en el área geográfica indicada”.

De acuerdo a los datos obtenidos, se espera que se registren olas de calor de tres a diez días consecutivos, “con temperaturas máximas extremas promedio sobre los 35° C, asimismo eventos cálidos de uno o dos días con temperaturas máximas extremas diarias que oscilarían entre los 37°C a 39° C en Santiago; 39°C a 40° C en Talca; y de 41°C a 43°C en Chillán y en Los Ángeles”, asegura el agroclimatólogo.

González precisa que este escenario se vería potenciado por “una conjunción de variables oceánicas y atmosféricas en el clima, que impactarían fundamentalmente en diciembre de 2023, enero y febrero de 2024″.

Sin embargo, asegura que, debido al cambio climático, el verano se está extendiendo, por lo que “es probable que temperaturas iguales o superiores a 34° C se hagan sentir, al interior de olas de calor o asociadas a eventos cálidos, a partir de noviembre de 2023″.

Respecto a las variables que generarían este comportamiento climático, González manifiesta que, “sin duda que variables como el cambio climático y, puntualmente, el fenómeno de El Niño contribuyen poderosamente a que en el siglo XXI se estén sobrepasando los 40° C en algunas ciudades de Chile o, acercándose a ese valor”.

El modelo predictivo utilizado considera factores como el alza inusitada de la temperatura de la Tierra, el evento de El Niño, el aumento récord de la temperatura de los océanos registrados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el desplazamiento y robustecimiento del Anticiclón del Pacífico, el cual genera altas presiones subtropicales.

“La anterior conjunción de factores contribuirá a que los valores récords de temperaturas extremas máximas puedan estar en rangos de 39°C y 42° C en el corredor cálido que se extiende por Talca, Cauquenes, Chillán y Los Ángeles”, establece el académico.

Verano cálido: calor extremo en todo el planeta

Julio fue el mes más caluroso en la Tierra desde que existe registro. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Climático Copernicus de la Unión Europea, señalando que la temperatura promedio es de 16,95°C, con la posibilidad cada vez más latente de que 2023 sea el año más caluroso de la historia, superando el registro de 2016.

La situación afecta a todo el planeta. A la fecha, el 27% de la población estadounidense se ha visto afectada por esta ola de calor extrema, es decir, 91 millones de personas. En Europa la situación es similar, afectando a países como Italia, Chipre, Croacia, Grecia y España con extremas en torno a los 40°C, mismo caso en Japón y China.

Chile no es la excepción, ya que también se suma a este fenómeno, pese a que el hemisferio sur se encuentra en invierno.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señaló anteriormente a Qué Pasa que persiste en la cordillera de la zona central, un marcado déficit en la cobertura nival, que se vio acentuado debido a la ola de calor que afectó varias regiones del país la semana pasada.

“Las altas temperaturas relativas no favorecen la persistencia de la cobertura nival y al acelerar el prematuro derretimiento de la nieve estacional, se ha convertido en una seria amenaza para el abastecimiento de agua potable durante el verano en las grandes ciudades de la zona central”, añadió Cordero.

Informe trimestral de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que las temperaturas máximas estarán sobre lo normal en todo el país. En líneas generales, los días presentarán una mayor amplitud térmica.

Ola de calor mundial: así podría ser el verano en Chile

El desarrollo de El Niño ha favorecido altas temperaturas en todo el planeta, con particular virulencia en el hemisferio sur y en Sudamérica. “Mayo fue el mes más caluroso jamás registrado en esta región, julio probablemente termine en la parte alta del ranking de temperaturas. Las altas temperaturas exacerban la sequía al favorecer la voz transpiración y secar aún más el suelo”, indicó Cordero.

Considerando que se prevé que El Niño persista hasta al menos el primer trimestre del próximo año, “lo más probable es que tengamos un verano extraordinariamente cálido. Lo anterior significa que la siguiente temporada de incendios En Chile podría ser tan activa como la anterior”, señaló el climatólogo.

También dice presente el cambio climático, que marca un nuevo hito. Por primera vez, desde que existen registros confiables, la anomalía en la temperatura en el hemisferio sur fue mayor a 1°C (4 de julio). Empujada por el fenómeno de El Niño, la temperatura en el hemisferio ha estado en niveles récord desde febrero de 2023.