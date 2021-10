¿Hombrecitos verdes? No, es más probable que la vida extraterrestre sea más parecida a una Matrix

¿Existe vida inteligente en otras partes del Universo? Es una cuestión que se ha debatido durante siglos, si no milenios. Pero solo recientemente hemos tenido la oportunidad real de averiguarlo, con iniciativas como Seti (Búsqueda de inteligencia extraterrestre) que usa radiotelescopios para escuchar activamente mensajes de radio de civilizaciones alienígenas.

¿Qué deberíamos esperar detectar si estas búsquedas tienen éxito? Mi sospecha es que es muy poco probable que sean hombrecitos verdes, algo sobre lo que especulé en una charla en una conferencia de Breakthrough Listen (un proyecto de Seti).

Supongamos que hay otros planetas donde comenzó la vida y que siguió algo así como una evolución darwiniana (que no tiene por qué ser el caso). Incluso entonces, es muy poco probable que la progresión de la inteligencia y la tecnología suceda exactamente al mismo ritmo que en la Tierra. Si se retrasó significativamente, entonces ese planeta no revelaría claramente ninguna evidencia de vida extraterrestre a nuestros radiotelescopios. Pero alrededor de una estrella más antigua que el Sol, la vida podría haber tenido una ventaja de mil millones de años o más.

La civilización tecnológica humana solo se remonta a milenios (como máximo), y pueden pasar solo uno o dos siglos más antes de que los humanos, compuestos de materiales orgánicos como el carbono, sean superados o trascendidos por la inteligencia inorgánica, como la Inteligencia Artificial (IA). La potencia de procesamiento de los computadores ya está aumentando exponencialmente, lo que significa que la IA en el futuro puede usar muchos más datos de los que usa hoy. Parece deducirse que entonces podría volverse exponencialmente más inteligente, superando a la inteligencia general humana.

Quizás un punto de partida sería mejorarnos con la modificación genética en combinación con la tecnología, creando cyborgs con partes en parte orgánicas y en parte inorgánicas. Esta podría ser una transición a inteligencias completamente artificiales.

La IA puede incluso evolucionar, creando cada vez mejores versiones de sí misma en una escala de tiempo más rápida que la darwiniana durante miles de millones de años. La inteligencia orgánica a nivel humano sería entonces solo un breve interludio en nuestra “historia humana” antes de que las máquinas se hagan cargo. Entonces, si la inteligencia alienígena hubiera evolucionado de manera similar, sería muy improbable que la “atrapáramos” en el breve lapso de tiempo cuando todavía estaba encarnada en forma biológica. Si tuviéramos que detectar vida extraterrestre, sería mucho más probable que fuera electrónica que de carne y hueso, y es posible que ni siquiera resida en planetas.

Por lo tanto, debemos reinterpretar la ecuación de Drake, que se estableció en 1960 para estimar el número de civilizaciones de la Vía Láctea con las que podríamos comunicarnos potencialmente. La ecuación incluye varias suposiciones, como cuántos planetas hay, pero también cuánto tiempo una civilización puede liberar señales al espacio, que se estima entre 1.000 y 100 millones de años.

Pero la vida de una civilización orgánica puede ser de milenios como máximo, mientras que su diáspora electrónica podría continuar durante miles de millones de años. Si incluimos esto en la ecuación, parece que puede haber más civilizaciones de las que pensamos, pero la mayoría de ellas serían artificiales.

Es posible que incluso queramos repensar el término “civilizaciones extraterrestres”. Una “civilización” connota una sociedad de individuos. Por el contrario, los extraterrestres podrían ser una sola inteligencia integrada.

Decodificación de mensajes

Si Seti tiene éxito, es poco probable que grabe mensajes decodificables. En cambio, puede detectar un subproducto (o incluso un mal funcionamiento) de alguna máquina supercompleja mucho más allá de nuestra comprensión.

Seti se centra en la parte de radio del espectro electromagnético. Pero como no tenemos idea de lo que hay ahí fuera, deberíamos explorar claramente todas las bandas de ondas, incluidas las partes ópticas y de rayos X. En lugar de simplemente escuchar la transmisión de radio, también debemos estar alerta a otras evidencias de fenómenos o actividades no naturales. Estos incluyen estructuras artificiales construidas alrededor de estrellas para absorber su energía (esferas de Dyson) o moléculas creadas artificialmente, como los clorofluorocarbonos , sustancias químicas no tóxicas, no inflamables que contienen carbono, cloro y flúor, en las atmósferas de los planetas. Estos productos químicos son gases de efecto invernadero que no pueden ser creados por procesos naturales, lo que significa que podrían ser un signo de " terraformación “.”(Cambiar un planeta para hacerlo más habitable) o contaminación industrial.

Yo diría que incluso valdría la pena buscar rastros de extraterrestres en nuestro propio Sistema Solar. Si bien probablemente podamos descartar las visitas de especies similares a los humanos, existen otras posibilidades. Una civilización extraterrestre que había dominado la nanotecnología puede haber transferido su inteligencia a pequeñas máquinas, por ejemplo. Entonces podría invadir otros mundos, o incluso cinturones de asteroides, con enjambres de sondas microscópicas.

E incluso si recibiéramos un mensaje de radio decodificable, ¿cómo podríamos saber cuál sería la intención del remitente superinteligente? No tenemos absolutamente ninguna idea: piense en la variedad de motivos extraños (ideológicos, financieros y religiosos) que han impulsado los esfuerzos humanos en el pasado. Pueden ser pacíficos e inquisitivos. Incluso de manera menos molesta, pueden darse cuenta de que es más fácil pensar a bajas temperaturas: alejarse de cualquier estrella o incluso hibernar durante miles de millones de años hasta que hace más frío. Pero podrían ser expansionistas, y esta parece ser la expectativa de la mayoría de los que han pensado en la trayectoria futura de las civilizaciones.

El futuro de la inteligencia

A medida que el Universo evoluciona, las especies inteligentes pueden volverse increíblemente inteligentes. Solo toma nuestro propio futuro. Eventualmente, los nacimientos y muertes estelares en nuestra galaxia se producirán gradualmente más lentamente, hasta que se sacuda cuando la Vía Láctea choca con la galaxia de Andrómeda en aproximadamente mil millones de años. Los escombros de nuestra galaxia, Andrómeda y sus compañeros más pequeños dentro de nuestro grupo local de galaxias, se agruparán en una galaxia amorfa, mientras que las distantes se alejarán de nosotros y eventualmente desaparecerán.

Pero nuestro remanente continuará por mucho más tiempo, tiempo suficiente, tal vez, para que surja una civilización que podría estar en posesión de enormes cantidades de energía, incluso aprovechando toda la masa de una galaxia.

Esta puede ser la culminación de la tendencia a largo plazo de que los sistemas vivos adquieran complejidad. En esta etapa, todos los átomos que alguna vez estuvieron en las estrellas y el gas podrían transformarse en un organismo gigante de escala galáctica. Algunos autores de ciencia ficción prevén la ingeniería a escala estelar para crear agujeros negros y agujeros de gusano , puentes que conectan diferentes puntos en el espacio-tiempo, que en teoría proporcionan atajos para los viajeros espaciales. Estos conceptos están mucho más allá de cualquier capacidad tecnológica que podamos imaginar, pero no violan las leyes físicas básicas.

¿Somos artificiales?

Las inteligencias post-humanas también pueden construir computadores con una enorme potencia de procesamiento. Los seres humanos ya son capaces de modelar algún fenómeno bastante complejo, como el clima. Las civilizaciones más inteligentes, sin embargo, pueden ser capaces de simular seres vivos, con conciencias reales, o incluso mundos o universos enteros.

¿Cómo sabemos que no estamos viviendo en una simulación creada por alienígenas tecnológicamente superiores? ¿Quizás no somos más que un entretenimiento para algún ser supremo que está ejecutando tal modelo? De hecho, si la vida está destinada a ser capaz de crear civilizaciones tecnológicamente avanzadas que puedan hacer programas de computadora, puede haber más universos simulados que los reales, por lo que es concebible que estemos en uno de ellos.

Esta conjetura puede parecer extravagante, pero todo se basa en nuestro conocimiento actual de la física y la cosmología. Sin embargo, seguramente deberíamos tener la mente abierta sobre la posibilidad de que haya muchas cosas que no entendemos. ¿Quizás las leyes que vemos y las constantes que medimos son solo “locales” y difieren en otras partes del universo? Eso conduciría a posibilidades aún más asombrosas.

En última instancia, la realidad física podría abarcar complejidades que ni nuestro intelecto ni nuestros sentidos pueden captar. Algunos “cerebros” electrónicos simplemente pueden tener una percepción de la realidad bastante diferente. Tampoco podemos predecir o comprender sus motivos. Es por eso que no podemos evaluar si el silencio de radio actual que está experimentando Seti significa la ausencia de civilizaciones alienígenas avanzadas, o simplemente su preferencia.

* Profesor emérito de cosmología y astrofísica, Universidad de Cambridge