“Increíble y muy cool”: Estudiantes de Lo Prado crearon su primer robot personalizado

“Increíble y muy cool”, así describió la estudiante de 6to básico del Colegio Mustafa Kemal Ataturk, Shnaika Mertilien, la jornada interactiva que Congreso Futuro en tu Comuna realizó en el Centro Cultural de Lo Prado este 19 y 20 de octubre, y en la que más de 200 niños, niñas y adolescentes de la comuna fueron protagonistas de las actividades de divulgación de la ciencia y el conocimiento de primer nivel.

Este encuentro, realizado desde 2018 por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y Congreso Futuro, en alianza con municipalidades y universidades locales, comenzó con la charla “Entendiendo los riesgos climáticos” ofrecida por la licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, Camila Caro. En paralelo, estudiantes de 7° año hasta 4° medio participaron del Festival de Matemáticas donde 14 profesionales de la Universidad de Santiago compartieron juegos prácticos y de ingenio con los niños, niñas y adolescentes.

El presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, senador Francisco Chahuán, indicó que “llegamos a la comuna de Lo Prado con esta actividad, encuentro fue destacado en la reciente Cumbre Mundial de Finlandia como un icono descentralizador y un instrumento eficiente para generar el despertar temprano por la ciencia en niños, niñas y adolescentes”.

“Este es un esfuerzo consistente de esta comisión que cree que la ciencia, tecnología, innovación y conocimiento debe llegar a todos y cada uno de los rincones del país”, agregó el senador Chahuán.

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, agradeció a la comisión pensar en su comuna para esta actividad. “Tenemos harta experiencia con Congreso Futuro. Durante la pandemia sacamos adelante varias temáticas que son temas del futuro y son muy importantes para nuestra comuna que tiene expectativas y también es parte del futuro. Agradecemos al senador Chahuán y a todas las instituciones colaboradoras que hacen posible la divulgación científica”, señaló.

Robótica y Astronomía

Entre las actividades que Congreso Futuro en tu Comuna en Lo Prado puso a disposición de los estudiantes fue el taller de robótica maker y cuyo desafío fue que los niños y niñas armaran una estructura de bicho robot personalizado. El instructor de Ideo Marker, Sebastián Higuera, señaló que lo que buscan como profesionales es disminuir la brecha digital, simplificar la tecnología, explicar y que los niños puedan entender como suceden las cosas.

“La experiencia de los niños fue entretenida, lo pasaron bien, terminaron su robot, aprendieron y se llevaron la necesidad de compartir el conocimiento de hoy”, agregó Sebastián Higuera.

Tras el taller de robótica el estudiante de 5to básico del colegio Mustafa Kemal Ataturk, Cristóbal Huechucura, señaló que “el proyecto me impresionó como quedó, muy lindo diseño. Nunca había probado algo como esto, me parece impresionante”. Shnaika Mertilien, estudiante de 6to básico del colegio Mustafa Kemal Ataturk, calificó de increíble y muy cool la actividad. “Me gustaría descubrir cosas del espacio exterior”, agregó.

En relación a las actividades vinculadas a astronomía Tracy Catalán, astrónoma del Instituto Milenio de Astrofísica, MAS, ofreció la charla “Universo del ayer y de hoy”, mientras que Ernesto Camacho y Karina Baeza, del Instituto Milenio de Astrofísica guiaron a los estudiantes en su observación del Sol a través de telescopios solares. Las actividades concluyeron con ciclo de cine del futuro.

El programa de Congreso Futuro en tu Comuna, a cargo de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, y de la Fundación Encuentros del Futuro, continuarán en la comuna de Santa Cruz el próximo jueves 27 octubre.