Informe ICovid: Especialistas destacan buen momento frente a la pandemia pero reducción de casos ha sido la menor de las últimas 5 semanas

Un nuevo informe ICovid fue publicado esta mañana, en el cual se indica que la carga a nivel nacional, que mide el promedio de nuevos casos diarios de la última semana por cada 100 mil habitantes, fue de 6,34, lo que comparado con el 7,11 de la semana anterior, significa una caída de 10,8%. Esa reducción, sin embargo, es mucho menor que en las últimas cinco semanas, donde llegó a 25,8% en promedio.

Por este motivo, en el análisis se advierte que “será importante constatar, la semana que viene, si la pérdida de fuerza en la reducción de casos observada esta semana es un fenómeno transitorio o permanente”.

En el informe -elaborado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción- se informa, además, que a nivel regional el indicador de carga toma los valores más altos en Los Ríos (20,11) y Atacama (11,23) y los valores más bajos en Aysén (4,36) y Magallanes (2,43). En las regiones restantes toma valores entre 5 y 10 casos por 100 mil habitantes (zona naranja).

En la misma línea, se precisa que en las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Ñuble fue donde donde la caída de casos perdió más fuerza, medido por la diferencia entre la caída de la última semana y la caída promedio de las cinco semanas anteriores.

Según explicó Eduardo Engel de la Universidad de Chile, este “es el mejor momento en mucho tiempo, pero la reducción de casos pierde fuerza: 10,8% la última semana vs. 25,8% promedio en las cinco semanas anteriores. Lo anterior y el relajo que se observa configuran un escenario donde la variante Delta podría ocasionar un nuevo brote”.

Respecto del R efectivo, que mide el número de personas que contagia, en promedio, cada persona infectada, subió de 0,821 a 0,899. Este último valor es significativamente menor que 1, aunque su incremento confirma que la baja de nuevos casos de las últimas semanas está perdiendo fuerza. A nivel territorial, se observan valores de R menores que 1 en todas las regiones.

Testeo y trazabilidad

Por otro lado, en la dimensión de testeo, el informe da cuenta que a nivel nacional, se observa un incremento moderado de la capacidad de testeo, con 16,96 test por mil habitantes promedio semanal, comparado con 15,84 de la semana pasada. A nivel regional, en general, igual se observa un aumento moderado en el número de test realizados durante la última semana. En el reporte se señala que “aumentar la capacidad de testeo es parte importante de la estrategia de control de la pandemia, ya que es un requisito necesario para realizar la trazabilidad y prevenir nuevos contagios”.

Asimismo, durante la última semana la positividad a nivel nacional fue de 2,64%, algo menor que el valor de 2,92% de la semana anterior. Las regiones donde este indicador toma los valores más altos son Los Ríos (5,38%) y Atacama (3,73%). Los valores más bajos de este indicador se alcanzan en Magallanes (0,70%) y Aysén (0,69%). Por otra parte, todas las regiones muestran una tendencia moderada a la baja de los niveles de positividad durante la última semana.

Mientras, en la dimensión de trazabilidad se evidencia un paulatino avance. El informe señala que a nivel nacional, según los últimos datos disponibles, la consulta dentro de dos días desde el inicio de síntomas, registró un valor de 56% (naranja); mientras, el porcentaje de pruebas informadas al Ministerio de Salud en un día o menos desde la consulta médica fue de 80% (color amarillo, límite superior); la confirmación de casos antes de tres días, en tanto, alcanzó un 53% (color naranja).

Ocupación hospitalaria

Por otro lado, en materia de ocupación hospitalaria, el reporte señala que ésta ha disminuido, llegando a un 86,8% aproximadamente, un punto más bajo que la semana anterior, pero aún hay ocho regiones con ocupación mayor a un 85%. La Región de Valparaíso tiene la más alta ocupación, con un 93,5%, a ella le siguen las regiones Metropolitana (90,2%) y Los Ríos (92,9%).

La tasa de variación semanal en hospitalizaciones Covid-19, que mide la tendencia en la demanda hospitalaria de pacientes contagiados, sigue mostrando un descenso, marcando entre -14% y -16%. Asimismo, desglosando la carga hospitalaria por grupo etario, se observa que la ocupación de camas tiene un descenso importante en todos los grupos. El descenso diario del uso de camas por pacientes Covid-19 es de -9,5% en mayores de 70 años, -13,3% entre 50 y 70 años y -22,5% en menores de 50 años.

Sobre la ocupación hospitalaria por pacientes Covid, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, sostiene que “ha disminuido llegando a un promedio de un 43%, aunque la ocupación total de las UCIs es aún alta, de un 86,8%. Hay un avance lento pero progresivo en la trazabilidad”.

En cuanto a la mortalidad por Covid-19 según grupos de edad, indicador calculado a partir de los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud (DEIS), el nuevo informe señala que en las últimas tres semanas ha habido una reducción sostenida en el número de muertes en los grupos de mayores de 70 años, entre 50 y 69 años, y entre 18 y 49 años. Específicamente, en la última semana el número de fallecidos ha disminuido levemente en todos los grupos, con un descenso promedio de -15,1% en menores de 50 años, -18,8% entre 50 y 70 años y sólo -3,1% en mayores de 70 años.

Vacunación

En cuanto a la vacunación, el reporte muestra que ésta tuvo un avance lento con respecto a la semana anterior. A la fecha, hay más de dos millones de personas mayores de 18 años que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna, y más de tres millones en este mismo grupo etario que no han completado su esquema de vacunación.

El experto en estadística y académico de la Universidad de Harvard, José Zubizarreta, enfatizó en que “ha costado mucho disminuir los casos y alcanzar estos niveles. Pero no van a durar mucho si nos relajamos, si no mantenemos el autocuidado, y sobre todo, si no nos vacunamos. En Chile, hay cerca de dos millones de personas mayores de 18 años que todavía no se han vacunado. Es crucial que lo hagan por su propio bien y el de todos”.

Sobre el proceso de inoculación en curso en nuestro país, el académico Mauricio Canals precisó que “la segunda dosis de la vacuna avanza, con alta cobertura”, pero advierte que “aún hay preocupaciones importantes: el relajo, la variante Delta y el avance del proceso de vacunación”.