Nuevo síntoma afecta al 20% de pacientes; según OMS pandemia seguirá hasta 2022 y estos cuatro síntomas te pueden decir si tienes Covid según Clínica Mayo: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Este nuevo síntoma ya ha afectado al 20% de los pacientes

Una de las principales características del coronavirus es la amplia lista de síntomas que pueden tener los pacientes que la padecen. Entre estas destacan la fiebre, el dolor muscular, la dificultad respiratoria, la tos y la fatiga, que han servido para sospechar si una persona padece de coronavirus.

Sin embargo, tras superarla, ahora muchos pacientes han estado manifestando un nuevo padecimiento: la caída de la primera capa de piel en las manos.

“Me despertaba un día y mis manos se sentían como papel de lija y se despegaban por completo”. Así describió Amy Siniscalchi a la cadena ABC 7 de EE.UU. una de las personas que han manifestado tener este síntoma post coronavirus.

Según el hospital Westchester Medical Center, citado por el mismo sitio web y que cuenta con un Programa de Recuperación de Covid-19 donde atiende a más de 100 pacientes incluyendo a Siniscalchi, este nuevo signo ha sido experimentado por varios pacientes y ha sido bautizado como “manos Covid”. Esta secuela es parte de lo que algunas personas padecen y que ha sido llamado “Covid prolongado”, padecimientos nuevos y duraderos relacionados con la enfermedad, pero manifestados meses después, y al que ahora suman un nuevo síntoma: manos que se pelan.

Un informe realizado por las doctoras Veronique Bataille y Justine Kluk en el blog de expertos de padecimientos Covid del Hospital de Massachusetts, la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el King’s College de Londres y la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford explica que la piel puede verse afectada por el coronavirus “hasta en un 20% de los casos”.

Foto: Agencia Uno

Este síntoma se suma a otra larga lista de padecimientos cutáneos, como urticaria (ronchas rojas que causan comezón en la piel), erupción eritematopapular (erupción roja con bultos) o eritematovesicular (erupción similar a la varicela) y sabañones (inflamación de pequeños vasos sanguíneos de la piel), esta última “relativamente más rara antes del Covid” y tiende a ser más frecuente en jóvenes.

“Cuando la erupción se recupera, las capas superiores de la piel pueden pelarse donde estaban las protuberancias”, explicaron los expertos.

Ester Freeman, doctora y principal investigadora del Registro de Dermatología Covid-19 señaló en el Journal of the American of Dermatology que probablemente los cambios en la piel son signos de inflamación por una posible continua respuesta inmune al virus.

“Algunos pacientes tienen una inflamación prolongada que de alguna manera es provocada por el virus. Todavía no entendemos exactamente por qué o cómo está sucediendo esto, pero la piel es particularmente interesante e importante, porque puede ser una ventana a lo que está sucediendo con el resto del cuerpo” afirmó Freeman.

2. Según OMS pandemia seguirá hasta 2022

A pesar de que numerosos países ya iniciaron sus programas de vacunación contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el lunes que este año no se alcanzará la esperada inmunidad de rebaño.

“No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021”, declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, afirmando que tomará tiempo producir y administrar suficientes dosis para frenar la propagación del virus.

Por lo mismo, insistió en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de mascarilla para atajar la pandemia.

La responsable aplaudió el “avance increíble” hecho por los científicos que participaron en el desarrollo no de una, sino de varias vacunas seguras y eficaces contra el nuevo coronavirus en un año, pero recalcó que desplegarla “toma tiempo”.

“Lleva tiempo aumentar la producción de dosis, no es solo cuestión de millones, sino que aquí estamos hablando de billones” de dosis, señaló, pidiendo a la población que sea “un poco paciente”.

Swaminathan afirmó que en algún momento “las vacunas llegarán. Llegarán a todos los países”.

Foto: AP

“Se publicaron estudios que mostraban que sin vacuna, la pandemia podría durara hasta 2023 o 2024. Con vacuna, posiblemente hasta el 2022. Incluso, las personas que están recibiendo la vacuna ahora deben seguir cuidándose con mascarillas”, dijo Mario Calvo, infectólogo, académico y director del Instituto de Medicina de la U. Austral de Chile, en una nota a Qué Pasa.

Según Swaminathan, las medidas de higiene y distanciamiento contra el coronavirus deberían permanecer en vigor, “al menos, lo que queda de año”.

3. Estos cuatro síntomas te pueden decir si tienes Covid según Clínica Mayo

Ante la escasez de exámenes PCR, y la amplia cantidad de personas que sospechan que tienen o tuvieron coronavirus, la Clínica Mayo de Estados Unidos estableció cuatro síntomas claves que se desarrollan entre los 2 y los 14 días tras el contagio y que resultan un muy buen parámetro para autodiagnosticar un posible caso de coronavirus.

El primero de estos cuatro síntomas es la fiebre. El aumento de la temperatura está asociado al contagio con este coronavirus y de acuerdo a los datos publicados por Clínica Mayo son un llamado de alerta inicial.

segundo síntoma es la tos, otro parámetro importante, según la Clínica Mayo. Aunque la tos también está asociada a otras enfermedades respiratorias y no solo Covid-19, es un signo revelador y temprano del contagio.

De acuerdo a datos de los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés), entre el 51 y el 84% de los pacientes hospitalizados con Covid-19 presentan tos seca.

El tercer síntoma revelador es el cansancio o fatiga y además, es uno de los más comunes entre quienes padecen Covid-19. Se estima que el 75% de la población que enferma se siente muy agotada.

Por último, la Clínica Mayo menciona la pérdida del gusto o del olfato. Un estudio publicado en el Journal of Internal Medicine evidenció que 2.581 pacientes observados en 18 hospitales europeos, el 74% presentaba pérdida del gusto o el olfato. De ellos, el 86% tuvieron un caso leve de Covid-19.

Clínica Mayo también advierte que Covid y gripe tienen muchas similitudes, pero también diferencias. Incluso señala que es posible tener ambas enfermedades al mismo tiempo.

Ambas son enfermedades contagiosas de las vías respiratorias que se originan en virus y comparten algunos síntomas. No obstante, al compararlas más detalladamente, se ve que afectan de manera diferente. La gripe ha existido desde hace mucho tiempo y, por ello, los médicos saben mejor cómo tratarla y prevenirla, mientras que aún están aprendiendo sobre la Covid-19.

Imagen microscópica del coronavirus.

¿En qué se parecen ambas? Se propagan de forma similar. Se contagian entre las personas que mantienen contacto estrecho (menos de 2 metros), a través de gotitas respiratorias o aerosoles expulsados al hablar, estornudar o toser y que aterrizan en la boca o en la nariz de alguien ubicado cerca o que se inhalan. Ambos virus también se propagan cuando alguien se toca la boca, la nariz o los ojos después de haber tocado una superficie donde alguno de ellos aterrizó.

Pero las diferencias radican en que además de que son causadas por virus diferentes, las personas que tiene Covid, pueden perder el sentido del gusto o del olfato y los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus; en la gripe, en cambio, los síntomas generalmente aparecen entre 1 y 4 días después de la exposición al virus.

Otra diferencia es que la gripe puede tratarse con fármacos antivirales, mientras que se están evaluando antivirales para Covid.