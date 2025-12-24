SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    La jornada previa a la Navidad marca un funcionamiento del comercio en el que la atención al público termina más temprano en comparación a los días anteriores.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora cierran los supermercados y malls este 24 de diciembre. Foto referencial de archivo

    Llegamos a la víspera de la Navidad, donde hoy, 24 de diciembre, se presentan importantes cambios en el funcionamiento del comercio.

    Durante la jornada los establecimientos deben cerrar más temprano, como antesala para el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre, donde no podrán abrir sus puertas.

    En tanto, para este miércoles, las principales cadenas de supermercados y malls indicaron hasta qué hora atenderán al público que se acerque a realizar sus últimas compras navideñas. Revisa el detalle a continuación.

    A qué hora cierran los supermercados y malls este 24 de diciembre. Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A qué hora cierra el comercio hoy, 24 de diciembre

    Parque Arauco

    • Miércoles 24 de diciembre atiende hasta las 18:00 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de Cinépolis y Mori

    Mall Plaza

    • Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:00 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado

    Cenco Malls

    • Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado

    Open Plaza

    • Miércoles 24 de diciembre hasta las 20:00 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de restaurantes y cine

    Mall Vivo

    • Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado

    Mall Marina

    • Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado

    Mall Curicó

    • Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado

    Mall del Centro Concepción

    • Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
    • Jueves 25 de diciembre cerrado

    Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos, según indica la Dirección del Trabajo:

    • Clubes
    • Restaurantes
    • Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
    • Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
    • Casinos y otros lugares de juego autorizados
    • Bencineras
    • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
    • Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
    • Locales atendidos por su propio dueño

    Lee también:

    Más sobre:ComercioNavidad24 de diciembreMiércolesFeriadoFeriado irrenunciableSupermercadoSupermercadosMallMallsTiendasRetailHorarioCierreA qué hora cierraHasta qué horaA qué horaParque AraucoCenco MallsCostaneraAlto Las CondesMall PlazaOpen PlazaMall VivoMall MarinaMall CuricóMall del CentroJumboSanta IsabelUnimarcTottusLiderLider Express

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Lo más leído

    1.
    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    2.
    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    4.
    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año
    Chile

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    Juez destituido por el Senado: sumario en la Corte Suprema contra Diego Simpertigue “se sigue instruyendo”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años