A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre
La jornada previa a la Navidad marca un funcionamiento del comercio en el que la atención al público termina más temprano en comparación a los días anteriores.
Llegamos a la víspera de la Navidad, donde hoy, 24 de diciembre, se presentan importantes cambios en el funcionamiento del comercio.
Durante la jornada los establecimientos deben cerrar más temprano, como antesala para el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre, donde no podrán abrir sus puertas.
En tanto, para este miércoles, las principales cadenas de supermercados y malls indicaron hasta qué hora atenderán al público que se acerque a realizar sus últimas compras navideñas. Revisa el detalle a continuación.
A qué hora cierra el comercio hoy, 24 de diciembre
Parque Arauco
- Miércoles 24 de diciembre atiende hasta las 18:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de Cinépolis y Mori
Mall Plaza
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Cenco Malls
- Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Open Plaza
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 20:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de restaurantes y cine
Mall Vivo
- Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Mall Marina
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Mall Curicó
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Mall del Centro Concepción
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos, según indica la Dirección del Trabajo:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
- Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos y otros lugares de juego autorizados
- Bencineras
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
- Locales atendidos por su propio dueño
