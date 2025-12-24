A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

A qué hora cierran los supermercados y malls este 24 de diciembre. Foto referencial de archivo

Llegamos a la víspera de la Navidad, donde hoy, 24 de diciembre, se presentan importantes cambios en el funcionamiento del comercio.

Durante la jornada los establecimientos deben cerrar más temprano, como antesala para el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre, donde no podrán abrir sus puertas.

En tanto, para este miércoles, las principales cadenas de supermercados y malls indicaron hasta qué hora atenderán al público que se acerque a realizar sus últimas compras navideñas. Revisa el detalle a continuación.

A qué hora cierran los supermercados y malls este 24 de diciembre. Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

A qué hora cierra el comercio hoy, 24 de diciembre

Parque Arauco

Miércoles 24 de diciembre atiende hasta las 18:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de Cinépolis y Mori

Mall Plaza

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Cenco Malls

Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Open Plaza

Miércoles 24 de diciembre hasta las 20:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de restaurantes y cine

Mall Vivo

Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Mall Marina

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Mall Curicó

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Mall del Centro Concepción

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos, según indica la Dirección del Trabajo: