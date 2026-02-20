A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro
La raqueta nacional se mide contra el argentino Thiago Agustín Tirante por los cuartos de final.
Este viernes continúa la participación de Alejandro Tabilo (68°) en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde se mide con el argentino Thiago Agustín Tirante (92°).
El cruce se realiza en el marco de los cuartos de final, etapa a la que Jano ingresó tras vencer al italiano Franceso Passaro (163°).
Cuándo juega Alejandro Tabilo
El partido de Alejandro Tabilo contra Thiago Agustín Tirante es este viernes, 20 de febrero, no antes de las 20:10 horas.
Dónde ver el ATP de Río
El ATP 500 de Río de Janeiro se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
