A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial de archivo

Este viernes continúa la participación de Alejandro Tabilo (68°) en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde se mide con el argentino Thiago Agustín Tirante (92°).

El cruce se realiza en el marco de los cuartos de final, etapa a la que Jano ingresó tras vencer al italiano Franceso Passaro (163°).

Cuándo juega Alejandro Tabilo

El partido de Alejandro Tabilo contra Thiago Agustín Tirante es este viernes, 20 de febrero, no antes de las 20:10 horas.

Dónde ver el ATP de Río

El ATP 500 de Río de Janeiro se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.