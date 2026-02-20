SUSCRÍBETE
    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    La raqueta nacional se mide contra el argentino Thiago Agustín Tirante por los cuartos de final.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial de archivo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Este viernes continúa la participación de Alejandro Tabilo (68°) en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde se mide con el argentino Thiago Agustín Tirante (92°).

    El cruce se realiza en el marco de los cuartos de final, etapa a la que Jano ingresó tras vencer al italiano Franceso Passaro (163°).

    Cuándo juega Alejandro Tabilo

    El partido de Alejandro Tabilo contra Thiago Agustín Tirante es este viernes, 20 de febrero, no antes de las 20:10 horas.

    Dónde ver el ATP de Río

    El ATP 500 de Río de Janeiro se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

