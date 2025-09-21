A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y steaming. Foto referencial

Este domingo Barcelona recibe a Getafe por LaLiga de España, en el partido que se encuentra programado como último cruce de la Fecha 5.

Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 6-0 ante Valencia, mientras que los visitantes vienen de imponerse a Oviedo por 2-0.

Cuándo juega Barcelona vs. Getafe

El partido de Barcelona vs. Getafe es este domingo, 21 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadi Johan Cruyff de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Getafe

El partido de Barcelona vs. Getafe se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.