A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming
El cuadro azulgrana recibe a su rival por la Fecha 5 del torneo español.
Este domingo Barcelona recibe a Getafe por LaLiga de España, en el partido que se encuentra programado como último cruce de la Fecha 5.
Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 6-0 ante Valencia, mientras que los visitantes vienen de imponerse a Oviedo por 2-0.
Cuándo juega Barcelona vs. Getafe
El partido de Barcelona vs. Getafe es este domingo, 21 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadi Johan Cruyff de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Getafe
El partido de Barcelona vs. Getafe se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.