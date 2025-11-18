A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por el amistoso en TV y streaming
El cruce internacional está programado para este martes y se juega en Rusia.
Este martes se desarrolla el segundo partido amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre, donde Chile se mide con Perú.
La Roja vuelve a salir a la cancha en Rusia luego de un exitoso duelo con resultado 2-0 ante la selección local, desarrollado el pasado fin de semana.
Cuándo juega Chile vs. Perú
El partido de Chile contra Perú es este martes, 18 de noviembre, a las 14:00 horas.
Para este cruce las selecciones llegan hasta el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi, en Rusia.
Dónde ver a Chile vs. Perú
El partido de Chile contra Perú tiene transmisión confirmada en el canal Chilevisión y también mediante ESPN.
De forma online, el amistoso se encuentra en la señal chilevision.cl y la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.