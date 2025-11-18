A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por el amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs Perú por el amistoso internacional. Foto referencial

Este martes se desarrolla el segundo partido amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre, donde Chile se mide con Perú.

La Roja vuelve a salir a la cancha en Rusia luego de un exitoso duelo con resultado 2-0 ante la selección local, desarrollado el pasado fin de semana.

Cuándo juega Chile vs. Perú

El partido de Chile contra Perú es este martes, 18 de noviembre, a las 14:00 horas.

Para este cruce las selecciones llegan hasta el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi, en Rusia.

Dónde ver a Chile vs. Perú

El partido de Chile contra Perú tiene transmisión confirmada en el canal Chilevisión y también mediante ESPN .

De forma online, el amistoso se encuentra en la señal chilevision.cl y la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+.