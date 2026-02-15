A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo Colo Colo recibe a Unión La Calera en el último partido programado por la Fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Los Albos juegan de local y llegan con intenciones de continuar sumando puntos, luego de alzarse por 2-0 ante Everton.

Por su parte, La Calera se mantiene en lo alto de la tabla y también tuvo un reciente resultado favorable por 3-1 ante Cobresal.

Cuándo juega Colo Colo vs. Unión La Calera

El partido de Colo Colo contra Unión La Calera es este domingo, 15 de febrero, a las 20:30 horas.

Para esta fecha, el Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano.

Dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera

El partido de Colo Colo contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.