    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Los Albos reciben a su rival por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Este domingo Colo Colo recibe a Unión La Calera en el último partido programado por la Fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

    Los Albos juegan de local y llegan con intenciones de continuar sumando puntos, luego de alzarse por 2-0 ante Everton.

    Por su parte, La Calera se mantiene en lo alto de la tabla y también tuvo un reciente resultado favorable por 3-1 ante Cobresal.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Unión La Calera

    El partido de Colo Colo contra Unión La Calera es este domingo, 15 de febrero, a las 20:30 horas.

    Para esta fecha, el Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera

    El partido de Colo Colo contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Colo ColoUnión La CaleraColo Colo - Unión La CaleraColo Colo - La CaleraColo Colo hoyDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

