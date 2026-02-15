A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming
Los Albos reciben a su rival por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.
Este domingo Colo Colo recibe a Unión La Calera en el último partido programado por la Fecha 3 de la Liga de Primera 2026.
Los Albos juegan de local y llegan con intenciones de continuar sumando puntos, luego de alzarse por 2-0 ante Everton.
Por su parte, La Calera se mantiene en lo alto de la tabla y también tuvo un reciente resultado favorable por 3-1 ante Cobresal.
Cuándo juega Colo Colo vs. Unión La Calera
El partido de Colo Colo contra Unión La Calera es este domingo, 15 de febrero, a las 20:30 horas.
Para esta fecha, el Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano.
Dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera
El partido de Colo Colo contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.
