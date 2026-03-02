Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Anuncian regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas? Foto de archivo Instagram @arcangel

Recientemente la productora Bizarro anunció el próximo regreso de Arcángel a nuestro país, donde Chile está considerado en su nueva gira llamada La 8va Maravilla Tour.

El recorrido fue nombrado como su undécimo disco de estudio, que presenta un repaso a la trayectoria del cantante de origen puertorriqueño y en el que destacan colaboraciones con figuras como Daddy Yankee, Ricky Martin y Beéle.

La fecha del artista en suelo chileno está programada para el 31 de agosto en el Movistar Arena de la Región Metropolitana y el evento tendrá una pronta venta de boletos.

Venta de entradas para Arcángel

Se confirmó que la venta de entradas para el concierto de Arcángel se realizará en el sistema Puntoticket.

El proceso comenzará el jueves, 5 de marzo, a partir de las 10:00 horas en el sitio web.