Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día. Foto referencial de archivo

Se terminan de afinar los detalles para la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2025 y ahora los asistentes podrán organizar su visita gracias a la publicación de los horarios por día de cada artista.

Además de reunir a invitados nacionales e internacionales, la experiencia se traduce en dos jornadas al aire libre para el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, en el Parque Ciudad Empresarial.

La venta de entradas al evento se mantiene activa en la plataforma Fever, donde se dispone de pases diarios desde $90.000 y abono general por $150.000.

Horarios de Fauna Primavera 2025

Fauna Primavera reveló los horarios en los que se presentarán los artistas durante los dos días de festival.

Viernes 7 de noviembre

Apertura de puertas a las 15:00 horas.

Escenario BCI Escenario Levis Weezer

22:00 a 23:30 horas



Stereolab

20:45 a 22:00 horas James

19:30 a 20:45 horas Mogwai

18:15 a 19:30 horas El Matón a un Policía Motorizado

17:15 a 18:15 horas Yo La Tengo

16:00 a 17:15 horas

Fother Muckers

15:15 a 16:00 horas

Sábado 8 de noviembre

Apertura de puertas a las 12:00 horas.