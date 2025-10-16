Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día
El evento reunirá a 17 artistas durante los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre, en el Parque Ciudad Empresarial.
Se terminan de afinar los detalles para la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2025 y ahora los asistentes podrán organizar su visita gracias a la publicación de los horarios por día de cada artista.
Además de reunir a invitados nacionales e internacionales, la experiencia se traduce en dos jornadas al aire libre para el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, en el Parque Ciudad Empresarial.
La venta de entradas al evento se mantiene activa en la plataforma Fever, donde se dispone de pases diarios desde $90.000 y abono general por $150.000.
Horarios de Fauna Primavera 2025
Fauna Primavera reveló los horarios en los que se presentarán los artistas durante los dos días de festival.
Viernes 7 de noviembre
Apertura de puertas a las 15:00 horas.
|Escenario BCI
|Escenario Levis
|Weezer
22:00 a 23:30 horas
Stereolab
20:45 a 22:00 horas
|James
19:30 a 20:45 horas
|Mogwai
18:15 a 19:30 horas
|El Matón a un Policía Motorizado
17:15 a 18:15 horas
|Yo La Tengo
16:00 a 17:15 horas
Fother Muckers
15:15 a 16:00 horas
Sábado 8 de noviembre
Apertura de puertas a las 12:00 horas.
|Escenario BCI
|Escenario Levis
|Massive Attack
21:45 a 23:30 horas
|Bloc Party
20:30 a 21:45 horas
|Aurora
19:15 a 20:30 horas
|Tash Sultana
18:00 a 19:15 horas
|Whitest Boy Alive
17:00 a 18:00 horas
|RY X
16:00 a 17:00 horas
|Otoboke Beaver
15:15 a 16:00 horas
|Bratty
14:30 a 15:15 horas
|Candelabro
13:45 a 14:30 horas
|Niebla Niebla
13:15 a 13:45 horas
