SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

El paso del horario de invierno al de verano no solo cambia los números en relojes, celulares y computadores, sino que también afecta directamente la rutina de sueño. Ante esto existen varias sugerencias para regularla en el corto plazo.

Por 
Lya Rosen
Imágenes referenciales del cambio de hora en Chile. Jose Veas/Aton Chile. JOSE VEAS/ATON CHILE

Esta medianoche quedará atrás el horario de invierno y volveremos al de verano, luego de que el 6 de abril pasado se produjera la primera de las modificaciones horarias que vive el país.

Un cambio de hora que hará que cambien los números en relojes, celulares y computadores, pero que también modifica nuestra rutina diaria e incluso puede afectar la salud. Esto porque se altera de forma repentina la rutina de sueño y por lo tanto el ritmo circadiano o reloj interno que regula las funciones vitales.

Esto podría generar insomnio, fatiga, irritabilidad, dificultades de concentración y, en lo casos más extremos, un aumento del riesgo de problemas cardiovasculares. Trastornos que, como se lee en una publicación de la Universidad de Chile, amenazan la calidad de vida de las personas.

Por lo que las entidades académicas internacionales relacionada con la medicina de los ritmos biológicos y el sueño -entre ellas la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño (Sochimes)- han levantado sus voces y abogado por terminar con el cambio de horario y mantener el estándar, o “de invierno”.

Es más, en una publicación en la página web de la Pontificia Universidad Católica, el doctor Eduardo Vásquez, académico de la Escuela de Medicina UC y miembro del Centro del Sueño UC Christus, enumeró los efectos en el corto plazo que el cambio de horario puede provocar.

Una lista que a su juicio se daría la primera semana después del cambio horario e incluye el aumento de la somnolencia diurna, el incremento en los accidentes de tránsito y laborales, un mayor riesgo de infartos al corazón, accidentes cerebrovasculares, arritmias e hipertensión; depresión en los días posteriores al cambio y la disminución del rendimiento académico y laboral.

Consejos para retomar la rutina de sueño

Sin embargo, el cambio ya está aquí y son varios los consejos para regular en el corto plazo el reloj interno y mantener la rutina de sueño de la mejor forma. Entre ellos, tal como lo afirma la prestigiosa Clínica Mayo, está el mantener un horario constante, es decir, acostarse y despertarse a la misma hora todos los días.

Otro punto esencial en esta vida moderna es limitar el tiempo frente a las pantallas, ya que la luz azul que emiten los celulares, tablets y computadoras puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, y alterar las pautas de descanso.

En el ámbito de la alimentación, evitar antes de acostarse las comidas abundantes y el beber café, té, alcohol, bebidas cola o energéticas, incluso durante la tarde, ya que pueden interrumpir tu sueño.

Fuente de la imagen: Freepik.

También es aconsejable exponerse a la luz solar durante una o dos horas en los días posteriores al cambio de horario, ya que ayuda a regular el reloj interno del cuerpo y a mejorar la calidad del sueño.

Mantener la actividad física regular, en especial el realizar deporte suave, como caminatas, pero evitar el ejercicio más vigoroso unas horas antes de acostarse. Esto porque el ejercicio aumenta la concentración de serotonina y de otros neurotransmisores en el cerebro que favorecen el buen dormir.

Es óptimo además realizar actividades relajantes antes de acostarse, como leer, hacer estiramientos suaves o practicar técnicas de relajación. A lo que se suma el mantener un entorno de sueño propicio, con un colchón y almohadas cómodos, una temperatura adecuada en el cuarto y minimizando el ruido y la luz.

Sin olvidar limitar las siestas, ya que las siestas largas o irregulares pueden interferir con su sueño nocturno.

Más sobre:cambio de horariohorario de veranoefectos saludefectos en el sueñoconsejosinsomniofatiga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Varinia Brodsky, directora del MNBA: “La mirada de los museos no puede ser sesgada por cuestiones políticas”

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

5.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos
Chile

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido
Negocios

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Rafael Bielsa: “Chile le dio a Marcelo más alegrías de las que esperaba”
El Deportivo

Rafael Bielsa: “Chile le dio a Marcelo más alegrías de las que esperaba”

“Es una vergüenza”: Aníbal Mosa apunta a la U por la opción de jugar la Supercopa con juveniles

La U le solicita a Conmebol recibir a Alianza Lima en Coquimbo por la Copa Sudamericana

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas
Mundo

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

La policía de Inglaterra detiene a más 400 personas que protestaban a favor del grupo Acción Palestina

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas