Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo
Se extenderá el horario hasta la 01:00 horas para algunas estaciones de las líneas 6 y 3 y se sumarán buses de apoyo hacia varias comunas desde el estadio.
Este sábado se llevará a cabo el concierto del grupo chileno Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional, a las 20:00 horas, por lo que Metro de Santiago anunció la extensión de su horario hasta las 01:00 de la madrugada de este domingo.
Para el ingreso por línea 6 hasta ese horario se podrá usar el servicio de las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
Y las estaciones que estarán operativas con sus salidas disponibles son:
- En Línea 6 son Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
- En Línea 3 son Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
- Y Para combinación entre línea 6 y 3 también estará disponible la estación Ñuñoa.
Apoyo de Red Movilidad
En tanto Red anunció que desde las 23:30 horas habrán buses de apoyo desde el sector del Estadio Nacional con destino a Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Maipú, Pudahuel y a la Alameda.
- Recorrido 103 hacia Peñalolén
- Recorrido 104 hacia La Florida y Puente Alto
- Recorrido 506 hacia Peñalolén y Maipú
- Recorrido 516 hacia la Alameda y hacia Pudahuel
Y también incorporará buses de apoyo desde la estación de Metro Franklin, también desde las 23:30 horas, hacia la comuna de San Bernardo.
- Recorrido 201 hacia San Bernardo
- Recorrido 301 hacia Centro de San Bernardo
