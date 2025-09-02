Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben. Foto referencial de archivo

Durante el segundo semestre se paga el llamado Bono Logro Escolar, un beneficio dirigido a familias con estudiantes de entre quinto básico y cuarto medio que además tengan un desempeño sobresaliente en clases.

El principal requisito a cumplir para recibir el bono es que los alumnos pertenezcan a grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Pago del Bono Logro Escolar

El pago del Bono Logro Escolar de este año se entregará desde el 12 de septiembre , donde se podrá verificar si se recibe el beneficio en el siguiente sitio de consulta.

Se informó que el depósito se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, hacia la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona que cobra los aportes dirigidos a la familia.

Respecto al monto, este bono se divide en dos tramos, según el rendimiento del estudiante en su curso, de la siguiente forma:

$82.181 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

$49.310 para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Cabe aclarar que si una familia tiene dos o más integrantes que cumplen con los requisitos, este dinero es acumulable y compatible con otras ayudas estatales.

Los requisitos para acceder al programa son los siguientes, según resume ChileAtiende: