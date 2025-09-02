SUSCRÍBETE
Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

El llamado Bono Logro Escolar se entrega a estudiantes que cumplen con los requisitos de forma automática.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Foto referencial de archivo

Durante el segundo semestre se paga el llamado Bono Logro Escolar, un beneficio dirigido a familias con estudiantes de entre quinto básico y cuarto medio que además tengan un desempeño sobresaliente en clases.

El principal requisito a cumplir para recibir el bono es que los alumnos pertenezcan a grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Pago del Bono Logro Escolar

El pago del Bono Logro Escolar de este año se entregará desde el 12 de septiembre, donde se podrá verificar si se recibe el beneficio en el siguiente sitio de consulta.

Se informó que el depósito se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, hacia la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona que cobra los aportes dirigidos a la familia.

Respecto al monto, este bono se divide en dos tramos, según el rendimiento del estudiante en su curso, de la siguiente forma:

  • $82.181 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento.
  • $49.310 para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Cabe aclarar que si una familia tiene dos o más integrantes que cumplen con los requisitos, este dinero es acumulable y compatible con otras ayudas estatales.

Los requisitos para acceder al programa son los siguientes, según resume ChileAtiende:

  • Ser estudiante menor a 24 años.
  • Cursar desde quinto básico a cuarto medio.
  • Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.
  • Pertenecer a una familia que esté dentro del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.
  • La familia debe ser beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.
