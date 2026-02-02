¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026
El Mineduc dispone de los plazos que indican el regreso a las aulas y las fechas de las vacaciones.
Avanzan los primeros meses del año y cabe preguntarse por cuándo será el regreso a clases de los estudiantes en el país.
Con el objetivo que las familias planifiquen las semanas restantes del verano, ya se dispone del calendario escolar 2026 del Ministerio de Educación (Mineduc), que indica los plazos de cada semestre y las vacaciones.
La primera fecha corresponde al 2 de marzo por el ingreso de docentes para la planificación del año, mientras que el regreso a clases de los estudiantes será el miércoles 4 de marzo.
En lo que respecta al receso de invierno, cabe recordar que se encuentra determinado en plazos diferenciados según zona del país, atendiendo a las condiciones de cada territorio. Revisa a continuación el calendario por región.
Calendario escolar 2026 por región
Región de Arica y Parinacota
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Tarapacá
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Antofagasta
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Atacama
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Coquimbo
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Valparaíso
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región Metropolitana
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de O’Higgins
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región del Maule
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Ñuble
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región del Biobío
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de La Araucanía
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Los Ríos
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Los Lagos
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Aysén
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
Región de Magallanes
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
