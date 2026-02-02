¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026. Foto referencial de archivo

Avanzan los primeros meses del año y cabe preguntarse por cuándo será el regreso a clases de los estudiantes en el país.

Con el objetivo que las familias planifiquen las semanas restantes del verano, ya se dispone del calendario escolar 2026 del Ministerio de Educación (Mineduc), que indica los plazos de cada semestre y las vacaciones.

La primera fecha corresponde al 2 de marzo por el ingreso de docentes para la planificación del año, mientras que el regreso a clases de los estudiantes será el miércoles 4 de marzo.

En lo que respecta al receso de invierno, cabe recordar que se encuentra determinado en plazos diferenciados según zona del país, atendiendo a las condiciones de cada territorio. Revisa a continuación el calendario por región.

Calendario escolar 2026 por región

Región de Arica y Parinacota

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Tarapacá

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Antofagasta

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Atacama

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Coquimbo

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Valparaíso

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región Metropolitana

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de O’Higgins

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región del Maule

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Ñuble

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región del Biobío

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de La Araucanía

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Los Ríos

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Los Lagos

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Aysén

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

Región de Magallanes