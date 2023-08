¿Cuándo se estrena The First Slam Dunk en Chile? Revisa la fecha y venta de entradas

Pronto es el estreno en las salas de cine del país de la película The First Slam Dunk, la cual continúa con la historia de la mítica serie de los 90, el cual sigue la historia de Hanamichi Sakuragi, jugador de basquetbol Shonhuku y su grupo de amigos.

El largometraje ha causado furor en el continente asiático, rompiendo taquillas en Japón y Corea del Sur, donde fue estrenada a finales del 2022. Pues en el país nipón superó a Avatar: The Way of Water, mientras que en Surcorea se convirtió en la película animada con mayor recaudación.

The First Slam Dunk, es dirigida y escrita por Takehiko Inoue, autor del manga en que se basó el anime de la serie.

¿Cuándo se estrena The First Slam Dunk en Chile?

La película que cuenta la historia del equipo de basquetbol de Shonhuku, llegará a las salas de cine nacionales el jueves 3 de agosto.

Cinehoyts, Cinemark y Cineplanet, anunciaron que el largometraje podrá ser visto subtitulada o doblada al español latino.

Venta de entradas para Slam Dunk

Las principales cadenas de cine ya tienen disponible la opción de comprar las entradas de forma online para el estreno de la película de Slam Dunk, donde tienen diferentes horarios, salas y puntos del país para ver las funciones del largometraje. Revisa los detalles a continuación: