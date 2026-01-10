SUSCRÍBETE POR $1100
    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    La cercanía del siniestro a lugares poblados y a un estanque de agua potable de la empresa ESSBIO motivaron la adopción de una alerta roja en la comuna de la Región del Biobío.

    Por 
    Sebastián Yeza
    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó que el incendio forestal Villa Los Boldos, en Cabrero, Región del Biobío, fue controlado durante la tarde de este sábado.

    Pasadas las 16.30 horas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había declarado alerta roja para la comuna debido a que el siniestro se desarrollaba cercano a sectores habitados.

    De acuerdo a la información preliminar entregada por Conaf, el incendio forestal afectó al menos 1,1 hectárea de superficie.

    La preocupación se dio en la zona debido a que, en un comienzo, el siniestro presentaba una rápida propagación y saltos de pavesas, además de que se desarrollaba cerca de sectores habitados y un estanque de agua potable de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio), a una distancia promedio de 70 metros.

    Debido a la emergencia, considerando tanto información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, Senapred decidió declarar alerta roja para la comuna, medida que se mantendría vigente hasta que las condiciones del incendio lo ameritaran.

    La declaración de la alerta roja suponía la movilización de recursos disponibles para apoyar lo ya dispuesto por la Conaf, Bomberos y Sinapred, para controlar la situación.

    Desde Conaf detallaron a La Tercera que en el lugar se dispuso de un técnico, cinco brigadas, una maquinaria pesada, un helicóptero y tres aviones cisterna. Además de personal de Bomberos.

    Tras el control del incendio, se inicia otro proceso, que tiene que ver con esclarecer el origen de las llamas.

    Cabe señalar que la emergencia ocurrió en medio de una jornada marcada por altas temperaturas en la zona central. De hecho, entre la Región Metropolitana y Ñuble se mantiene activa una alerta por altas temperaturas extremas.

    En la Región del Biobío, en tanto, sigue vigente un aviso por altas temperaturas, que afecta a los sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera.

    De hecho, en los sectores de valle del Biobío se proyectaban máximas de entre 34°C y 36°C.

