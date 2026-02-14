Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

La tarde de este sábado se declaró alerta roja para la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, por el desarrollo de un incendio forestal que “ presenta cercanía con sectores habitados ”.

Según el reporte entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio llamado "Totoral Casas Viejas“, habría ocasionado una afectación preliminar de 1,3 hectáreas de terreno.

En el lugar se habría desplegado para su combate cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, además de cuatro brigadas terrestres y un técnico por parte de Conaf.

Por todo lo anterior, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se habría declarado alerta roja para la comuna, lo que permitirá movilizar "todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres“.