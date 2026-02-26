Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026. Foto referencial de archivo

Asskha Sumathra estuvo encargada del número de humor de la cuarta noche del Festival de Viña 2026, en una jornada marcada por el malestar del público en la Quinta Vergara.

La comediante se presentó el 25 de febrero, luego del show de Juanes y previo a la visita del grupo Ke Personajes.

En su presentación realizó menciones a la cultura pop y se ganó las risas de los asistentes, sin embargo, lo más llamativo de la noche fue el abrupto cierre de la rutina.

Luego de recibir la Gaviota de Plata y de Oro, los animadores subieron al escenario para despedir el bloque de humor, lo que desató las pifias del Monstruo, las que también afectaron a la competencia y el inicio de la puesta en escena del grupo argentino.

Dónde ver a Asskha Sumathra en Viña 2026

La rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 se encuentra en la plataforma Mega Go.

La plataforma requiere crear una cuenta para ingresar desde computador, teléfono o smart TV, donde se pueden revisar las presentaciones del evento de este año y la transmisión en vivo.