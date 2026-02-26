SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    La presentación despertó las pifias del público de la Quinta Vergara, ante la inesperada manera en que finalizó el número de humor.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Asskha Sumathra estuvo encargada del número de humor de la cuarta noche del Festival de Viña 2026, en una jornada marcada por el malestar del público en la Quinta Vergara.

    La comediante se presentó el 25 de febrero, luego del show de Juanes y previo a la visita del grupo Ke Personajes.

    En su presentación realizó menciones a la cultura pop y se ganó las risas de los asistentes, sin embargo, lo más llamativo de la noche fue el abrupto cierre de la rutina.

    Luego de recibir la Gaviota de Plata y de Oro, los animadores subieron al escenario para despedir el bloque de humor, lo que desató las pifias del Monstruo, las que también afectaron a la competencia y el inicio de la puesta en escena del grupo argentino.

    Dónde ver a Asskha Sumathra en Viña 2026

    La rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 se encuentra en la plataforma Mega Go.

    La plataforma requiere crear una cuenta para ingresar desde computador, teléfono o smart TV, donde se pueden revisar las presentaciones del evento de este año y la transmisión en vivo.

    Más sobre:Festival de ViñaViñaFestival de Viña 2026Viña 2026Asskha SumathraHumorRutinaRutina completaAsskha Sumathra Viña 2026Dónde verVer en streaming

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ozempic en Chile: las alertas que encendió su venta clandestina

    Kast solicita a Boric sostener una reunión en medio de controversia por cable submarino chino

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

    “Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Lo más leído

    1.
    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    2.
    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    3.
    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    4.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Rating del miércoles 25 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast solicita a Boric sostener una reunión en medio de controversia de cable submarino chino
    Chile

    Kast solicita a Boric sostener una reunión en medio de controversia de cable submarino chino

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

    “Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”
    Negocios

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA
    El Deportivo

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    De no ser considerado en Colo Colo a brillar en la Libertadores: la historia de Omar Carabalí, el héroe de O’Higgins ante Bahia

    Lo buscará ante el Sevilla de Alexis Sánchez: el nuevo récord por el que va Manuel Pellegrini en el Betis

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”
    Cultura y entretención

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania
    Mundo

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva