Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Haití por el Mundial Sub 17

Este viernes continúan los partidos por la segunda fecha del Mundial Sub 17 y llega el turno de Inglaterra contra Haití, por el Grupo E.

El conjunto inglés recibió una sorprendente derrota por parte de Venezuela, que en debut goleó por 3-0.

Por su parte, los haitianos también van en búsqueda de su primera victoria en el campeonato, tras caer por 1-4 contra Egipto.

Cuándo juega Inglaterra vs. Haití

El partido de Inglaterra contra Haití por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Inglaterra vs. Haití

El partido de Inglaterra contra Haití se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.