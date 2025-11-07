Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Haití por el Mundial Sub 17
Ambos equipos van en búsqueda de su primera victoria en el marco de la segunda fecha del campeonato.
Este viernes continúan los partidos por la segunda fecha del Mundial Sub 17 y llega el turno de Inglaterra contra Haití, por el Grupo E.
El conjunto inglés recibió una sorprendente derrota por parte de Venezuela, que en debut goleó por 3-0.
Por su parte, los haitianos también van en búsqueda de su primera victoria en el campeonato, tras caer por 1-4 contra Egipto.
Cuándo juega Inglaterra vs. Haití
El partido de Inglaterra contra Haití por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.
Dónde ver a Inglaterra vs. Haití
El partido de Inglaterra contra Haití se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.