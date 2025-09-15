Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente. Foto referencial

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a los trabajadores públicos, que permitirá complementar los ingresos previo a las celebraciones.

Recientemente el Ministerio de Hacienda dio a conocer las fechas de pago de sueldos para los funcionarios del sector, lo que también indica cuándo contarán con el aporte dieciochero.

Trabajadores que suelen recibir sus remuneraciones entre el 18 y el 23 tendrán su pago el próximo martes 16 de septiembre.

Por su parte, quienes tienen fecha de pago el día 24 recibirán su dinero el miércoles 17 de septiembre.

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente. Foto referencial de archivo la-tercera

Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público

Durante este año, el Aguinaldo de Fiestas Patrias entregará a trabajadores del sector público un depósito de $88.667 , considerando a quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.025.622.

Por su parte, corresponderá un monto de $61.552 para quienes tengan una remuneración líquida mayor a $1.025.622, según se indica en la Ley 21.724.

En contraste, cabe recordar que la entrega del aguinaldo no es obligatoria para los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, dichos empleados pueden recibir el aporte si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.