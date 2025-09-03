SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Conoce los convenios vigentes este mes al comprar en determinados días de la semana o usando un medio de pago concreto.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre. Foto referencial de archivo

Cada mes se renuevan los convenios por parte de las estaciones de servicio, permitiendo acceder a descuentos en bencina.

Las promociones suelen funcionar al comprar en un día de la semana o mediante una forma de pago concreta.

Revisa a continuación el listado de ofertas vigentes, de acuerdo a las informaciones de las cadenas disponibles en sus sitios web y redes sociales.

Descuentos en bencina en Copec

  • Copec Pay: descuento de $10 por litro todos los días pagando con la aplicación.
  • Cencosud Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los lunes, pagando con tarjetas Cencosud Scotiabank a través de la app Copec.
  • Banco Internacional: $100 de descuento todos los martes pagando con tarjetas de crédito MasterCard Clásica, Gold y Black de Banco Internacional asociada a app Copec.
  • Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec.
  • Banco BCI: $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback, los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec. Para recibir el cashback se debe activar previamente la compra a través de BciPlus+ en la app o en bci.cl.
  • Mastercard: $50 de descuento el día domingo pagando con tarjetas Mastercard asociadas a la app Copec.
Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre. Foto referencial de archivo Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Descuentos en bencina en Shell

  • Primera compra: descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.
  • Tarjeta Lider BCI: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Lider BCI en la app Micopiloto. El tope es de $4.000 de descuento en una transacción al día y se permite un máximo de dos cargas mensuales.
  • Clientes WOM: descuento exclusivo de $50 por litro todos los miércoles con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.
  • Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto, con tope de 70 litros y una carga diaria.
  • Tenpo: todos los viernes se ofrece una devolución desde $50 hasta $300 por litro, pagados con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El descuento es de máximo $4.000 por día y para dos cargas mensuales.
  • Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.
  • Conductores Cabify: hasta $200 de descuento por litro para conductores Cabify, a través de la app Micopiloto, para un máximo de 6 cargas al mes de 40 litros por cada una.
  • Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños y durante los seis días después de la fecha. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en bencina en Aramco

  • Consorcio: todos los lunes se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por titular al mes. Mediante la app Aramco Estaciones el descuento es de $200 por litro y tope de $15.000 al mes.
  • Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago en estaciones adheridas, con tope de $5.000.
  • Banco Ripley: al cargar los miércoles con tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o tarjeta de débito Banco Ripley se obtiene un $100 de descuento por litro para categoría Plus, $125 para Silver o $150 para Gold. El tope es de $8.000 por titular al mes.
  • ABC: todos los jueves se ofrece un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por mes. El descuento es de $200 por litro si se hace mediante la app Aramco Estaciones.
  • Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenmpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
  • SBPay: los sábados se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay Visa, con tope de $10.000.
  • Spin: $150 por litro de descuento todos los domingos pagando con tarjeta de crédito Spin Visa en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes.
Más sobre:BencinaDescuentosPromocionesOfertasShellCopecAramcoDescuentos ShellDescuentos CopecDescuentos Aramco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Marcela Cubillos en modo campaña: el despliegue digital de la exministra en favor de candidatos republicanos

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología
Chile

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

El regreso de Los Tatas del Pan
Negocios

El regreso de Los Tatas del Pan

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid
El Deportivo

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara
Cultura y entretención

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

Eduardo Carrasco de Quilapayún y su nueva vida en Europa: “En Francia me voy a morir bien, en Chile yo estaba solo”

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.
Mundo

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Trump y su acusación contra Maduro por narcotráfico hacia EE.UU.: ¿Qué dicen los datos realmente?

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo