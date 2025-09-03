Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre
Conoce los convenios vigentes este mes al comprar en determinados días de la semana o usando un medio de pago concreto.
Cada mes se renuevan los convenios por parte de las estaciones de servicio, permitiendo acceder a descuentos en bencina.
Las promociones suelen funcionar al comprar en un día de la semana o mediante una forma de pago concreta.
Revisa a continuación el listado de ofertas vigentes, de acuerdo a las informaciones de las cadenas disponibles en sus sitios web y redes sociales.
Descuentos en bencina en Copec
- Copec Pay: descuento de $10 por litro todos los días pagando con la aplicación.
- Cencosud Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los lunes, pagando con tarjetas Cencosud Scotiabank a través de la app Copec.
- Banco Internacional: $100 de descuento todos los martes pagando con tarjetas de crédito MasterCard Clásica, Gold y Black de Banco Internacional asociada a app Copec.
- Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec.
- Banco BCI: $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback, los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec. Para recibir el cashback se debe activar previamente la compra a través de BciPlus+ en la app o en bci.cl.
- Mastercard: $50 de descuento el día domingo pagando con tarjetas Mastercard asociadas a la app Copec.
Descuentos en bencina en Shell
- Primera compra: descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.
- Tarjeta Lider BCI: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Lider BCI en la app Micopiloto. El tope es de $4.000 de descuento en una transacción al día y se permite un máximo de dos cargas mensuales.
- Clientes WOM: descuento exclusivo de $50 por litro todos los miércoles con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.
- Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto, con tope de 70 litros y una carga diaria.
- Tenpo: todos los viernes se ofrece una devolución desde $50 hasta $300 por litro, pagados con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El descuento es de máximo $4.000 por día y para dos cargas mensuales.
- Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.
- Conductores Cabify: hasta $200 de descuento por litro para conductores Cabify, a través de la app Micopiloto, para un máximo de 6 cargas al mes de 40 litros por cada una.
- Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños y durante los seis días después de la fecha. El tope es de una carga de máximo 70 litros.
Descuentos en bencina en Aramco
- Consorcio: todos los lunes se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por titular al mes. Mediante la app Aramco Estaciones el descuento es de $200 por litro y tope de $15.000 al mes.
- Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago en estaciones adheridas, con tope de $5.000.
- Banco Ripley: al cargar los miércoles con tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o tarjeta de débito Banco Ripley se obtiene un $100 de descuento por litro para categoría Plus, $125 para Silver o $150 para Gold. El tope es de $8.000 por titular al mes.
- ABC: todos los jueves se ofrece un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por mes. El descuento es de $200 por litro si se hace mediante la app Aramco Estaciones.
- Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenmpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
- SBPay: los sábados se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay Visa, con tope de $10.000.
- Spin: $150 por litro de descuento todos los domingos pagando con tarjeta de crédito Spin Visa en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes.
