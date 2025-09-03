Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre. Foto referencial de archivo

Cada mes se renuevan los convenios por parte de las estaciones de servicio, permitiendo acceder a descuentos en bencina.

Las promociones suelen funcionar al comprar en un día de la semana o mediante una forma de pago concreta.

Revisa a continuación el listado de ofertas vigentes, de acuerdo a las informaciones de las cadenas disponibles en sus sitios web y redes sociales.

Descuentos en bencina en Copec

Copec Pay : descuento de $10 por litro todos los días pagando con la : descuento de $10 por litro todos los días pagando con la aplicación

Cencosud Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los lunes, pagando con tarjetas Cencosud Scotiabank a través de la app Copec.

Banco Internacional : $100 de descuento todos los martes pagando con tarjetas de crédito MasterCard Clásica, Gold y Black de Banco Internacional asociada a app Copec.

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec.

Banco BCI : $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback , los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec. Para recibir el cashback se debe activar previamente la compra a través de : $100 de descuento, equivalente a 7% de, los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec. Para recibir else debe activar previamente la compra a través de BciPlus+ en la app o en bci.cl

Mastercard: $50 de descuento el día domingo pagando con tarjetas Mastercard asociadas a la app Copec.

Descuentos en bencina en Shell

Primera compra : descuento de $50 por litro a través de la : descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.

Tarjeta Lider BCI : $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Lider BCI en la app Micopiloto. El tope es de $4.000 de descuento en una transacción al día y se permite un máximo de dos cargas mensuales.

Clientes WOM : descuento exclusivo de $50 por litro todos los miércoles con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.

Micopiloto : todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto, con tope de 70 litros y una carga diaria.

Tenpo : todos los viernes se ofrece una devolución desde $50 hasta $300 por litro, pagados con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El descuento es de máximo $4.000 por día y para dos cargas mensuales.

Banco Bice : los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.

Conductores Cabify : hasta $200 de descuento por litro para conductores Cabify, a través de la app Micopiloto, para un máximo de 6 cargas al mes de 40 litros por cada una.

Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños y durante los seis días después de la fecha. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en bencina en Aramco