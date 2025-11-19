BLACK SALE $990
    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Revisa la lista de convenios disponibles en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Estos son los descuentos en bencina vigentes en noviembre. Foto referencial de archivo

    En cada mes se activan una serie de descuentos que permiten comprar bencina en las estaciones ahorrando pesos por litro.

    Las promociones se habilitan al acudir en determinados días de la semana o al pagar utilizando un medio de pago concreto, pudiendo ser tarjeta de crédito o aplicación asociada.

    Revisa a continuación el listado de promociones vigentes durante este mes y cómo acceder a ellas, según informan las marcas en sus sitios web y redes sociales.

    Descuentos Copec

    • Primera carga: con la app Copec se ofrece un descuento de $50 por litro al asociar una tarjeta y realizar la primera carga de combustible.
    • Cencosud Scotiabank: todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.
    • Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
    • Automóvil Club: los socios del Plan Movilidad acceden a un cupón de $50 de descuento por litro en estaciones adheridas durante los días miércoles.
    • Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
    • Coopeuch: $100 de descuento por litro todos los jueves del año pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec.
    • Banco BCI: $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback, todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.
    • Mach: $100 de descuento los sábados pagando con tarjeta de crédito Machbank en la app Copec.
    • Caja Los Andes: se ofrece un código de $15 por litro durante noviembre ingresando a masbeneficios.cajalosandes.cl.
    Estos son los descuentos en bencina vigentes en noviembre. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    Descuentos en bencina en Shell

    • Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación Micopiloto, con máximo de dos cargas mensuales.
    • Clientes WOM: descuento exclusivo de $100 por litro los miércoles mediante un código a solicitar en la app WOM, con máximo una carga al mes y 36 litros por carga.
    • Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto.
    • Tenpo: todos los viernes se ofrece un descuento de $50 por litro con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El cashback es de máximo $4.000 en una carga al día y para dos cargas mensuales.
    • Cuenta Los Héroes Prepago: se ofrece un descuento de $100 por litro de combustible durante los días sábado con tope de $5.000 en una carga mensual.
    • Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.
    • Primera compra: descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.
    • Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento durante los siete días después de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

    Descuentos en bencina en Aramco

    • Consorcio: todos los lunes se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por titular al mes. Mediante la app Aramco Estaciones el descuento es de $200 por litro y tope de $15.000 al mes.
    • Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago en estaciones adheridas, con tope de $5.000.
    • Banco Ripley: al cargar los miércoles con tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o tarjeta de débito Banco Ripley se obtiene un $100 de descuento por litro para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold. El tope es de $8.000 por titular al mes.
    • ABC: todos los jueves se ofrece un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por mes.
    • Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
    • SBPay: los sábados se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay Visa física o mediante la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000.
    • Spin: $150 por litro de descuento todos los domingos pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o a través de la appAramco Estaciones en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes.
    Más sobre:BencinaCombustibleDescuentosPromocionesOfertasConveniosShellCopecAramcoDescuentos ShellDescuentos CopecDescuentos Aramco

